Juanito Oiarzabal: El col·leccionista de rècords i de cims
Avui fa 70 anys un dels muntanyers que tenen més rècords de la història i que apareixen en més llibres de registres, sobretot en muntanyes de l’Himàlaia. El vitorià Juanito Oiarzabal va ser la primera persona de l’estat espanyol de pujar els 14 vuitmils que hi ha al planeta i sisè de tot el món. Però moltes vegades ha hagut de pagar factures importants per aconseguir aquestes fites, com l’amputació de gairebé tots els dits dels peus i la necessitat d’haver de continuar escalant amb pròtesis.
Oiarzabal es va prendre els seus inicis, a la dècada dels vuitanta, com un assaig. Pujar als Pirineus i als Alps no l’acabava d’omplir i el seu bateig va arribar el 1985, quan va arribar al cim del Nanga Parbat (8.126 m). Aquest va ser el primer de la llista de les catorze muntanyes més altes del món que van anar caient, lentament però de manera inexorable. el darrer va arribar justament catorze anys després, l’Annapurna, curiosament un dels més baixos (8.091 m), i el que li faltava per completar la col·lecció.
Però no en va tenir prou, ja que el 2004 va embrancar-se en un repte que no havia aconseguit ningú abans:ser la primera persona que pugés els catorze vuitmils per segona vegada. El projecte «2x14x8000» era encara més exigent que el primer. Però el va pagar car.
Perquè aquell mateix any, mentre baixava el K2, la segona muntanya més alta del món i probablement la més perillosa, en companyia d’Edurne Pasaban, va quedar atrapat a la muntanya. Tots dos van patir congelacions als peus que van derivar en l’amputació de dos dits d’ella i ni més, ni menys que vuit en el cas d’ell. Tot i això, i de les limitacions, va decidir escalant amb pròtesis i adaptant-se a la situació.
Tot i que el nou repte no havia fet més que començar, i encara li faltaven moltes muntanyes, no es va aturar. Havia perdut una part de la seva mobilitat i capacitat d’agafar-se a les parets, però no va voler desistir.
El que no havia aconseguit el físic, però, ho van fer els diners. El desgast físic el van fer intentar en múltiples ocasions tornar a pujar el Dhaulagiri, el número 7 de la llista, amb 8.167 metres. Això va provocar que tingués cada cop més dificultat per trobar finançament per als projectes i que acabés desistint.
Llavors va començar a participar en reality shows de la televisió, com «El Conquistador del Fin del Mundo» o «Supervivientes», en aquest darrer cas més de la faràndula que no pas d’aventura pura i dura. Més seriós és el llegat que ha deixat en l’àmbit literari, amb diversos llibres que han servit d’inspiració per a alpinistes com ell. Destaca, per damunt de tots, «Everest: diario de una victoria», en què relata tots els problemes que va tenir per ascendir al cim del món. Perquè els seus relats no només són una crònica de les seves fites, sinó també reflexions sobre el sacrifici, la resistència i la passió per la muntaya. No va poder completar els catorze per segon cop, però sí els tres primers, l’Everest, el K2 i el Kangchenjunga. Un hat-trick d’alçada.
