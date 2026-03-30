Moeve Fútbol Zone 1x19: debat pel títol de LaLiga i entrevista a Sergi Cardona
Moeve Fútbol Zone torna amb un nou programa en què el focus se centra en la recta decisiva de LaLiga EA Sports, amb el debat sobre el campió, les places europees i la lluita pel descens com a eix central, a més d’una entrevista exclusiva a Sergi Cardona, jugador del Villarreal.
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus del moment futbolístic abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en la Liga F Moeve i la Liga Hypermotion, amb anàlisi de resultats, classificació i pròxims compromisos.
LaLiga entra en el seu tram decisiu
El bloc principal del programa gira al voltant de LaLiga EA Sports, amb l’entrevista a Sergi Cardona, que permet conèixer de prop la temporada del Villarreal i la situació de l’equip en aquest moment del curs.
A continuació, la tertúlia amb Albert Fernández i Irati Vidal posa el focus en l’escenari actual de la competició: qui serà el campió, quins equips ocuparan les places europees i quins clubs estan en risc de descens.
El bloc es tanca amb un avanç exclusiu de l’entrevista de SPORT a Santi Cazorla, jugador del Real Oviedo, que aporta una mirada diferent des de l’experiència.
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
Liga Hypermotion i anàlisi des de dins
El programa també dedica espai a la Liga Hypermotion, amb Mario Jiménez, que analitza la jornada 31 i desgrana les claus de la categoria.
A més, a l’espai de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Miguel Heredia, del Diario Córdoba, ofereix la seva visió sobre el partit entre Córdoba i Mirandés.
Liga F i el Clàssic del cap de setmana
En clau femenina, Maria Tikas repassa la jornada de La Liga F Moeve, amb especial atenció al Clàssic disputat durant el cap de setmana, a més de destacar els tres millors gols de la jornada.
LaLiga Genuine i FC Futures
L’espai “Futbol per a tothom” torna a centrar-se en el futbol més social. Blanca Sánchez presenta la segona història de la fase de LaLiga Genuine Moeve a Gijón, amb l’afició de la Cultural Leonesa com a protagonista.
A més, el programa connecta amb Pablo Díaz per analitzar el torneig de FC Futures disputat a Brunete durant el cap de setmana.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials.
Un programa que combina anàlisi, entrevistes i debat en un moment clau de la temporada.
