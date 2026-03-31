Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa ha perdut els cinc últims quarts dels partits que ha jugat des de l'aturada
El fitxatge de David Duke Jr. ha de dotar de força un equip que està pagant en els epílegs dels seus enfrontaments el gran nombre de lesions i el cansament acumulat
Un dels motius esgrimits pel Baxi Manresa, a l’hora d’explicar el fitxatge de David Duke Jr., és la millora de la capacitat física de l’equip. El Baxi ha jugat, comptant lliga, Eurocup i Lliga Catalana, un total de 46 partits oficials aquesta temporada, una xifra alta que s’ha notat en forma de lesions i també de desgast. Això sense comptar els dos o quatre partits de finestres FIBA de força dels seus integrants.
Aquesta densitat d’enfrontaments ha comportat una bona quantitat de lesions en el decurs de la temporada, a part de molèsties físiques, i aquestes han sortit en alguns moments. A Lugo va quedar clar, després que el Baxi anés a davant durant tres quarts del partit, que el rival, un conjunt que no ha jugat competició europea i que no tenia cap baixa, arribava en millor situació al final. Ocampo es va lamentar que, amb sis punts a sota, un triple fallat per Reyes i una relliscada de Bassas propiciessin un tir de tres de Kurucs i que el fet de passar de tres a nou punts de dèficit els va frustrar. Però, per la tendència que es duia, si no hagués passat aquella jugada segurament n’hauria arribat una altra. El Baxi arribava fatigat al final del partit i això s’està notant en els partits des de la parada per la disputa de la Copa del Rei i les finestres.
De fet, en els cinc partits disputats des de llavors, amb una victòria, el primer partit contra La Laguna Tenerife, i quatre derrotes, a Ankara contra el Türk Telekom, a Granada, a casa davant de l’UCAM i a la pista del Breogán, el Baxi ha perdut sempre l’últim quart.
Hi ha hagut casos de tot tipus. El parcial de 29-15 rebut a Lugo en els darrers deu minuts va ser dolorós, amb gens de defensa i la sensació que els supervivents de l’equip ja no arribaven enlloc. Contra el Tenerife es va perdre el darrer parcial per 16-21, però l’equip va aguantar la diferència favorable per vèncer. També es va jugar bé contra l’UCAM (18-22), però ja s’havia perdut Brooks pel camí per una torçada de peu. El mateix jugador també va rebre un cop a Granada que el va descartar i, a la ciutat andalusa, el darrer parcial també va ser sagnant (29-18). El 20-11 a Turquia també va deixar el Baxi eixut en el darrer quart. El cansament i la falta de recanvis s’ha notat en tots aquests dies.
