Futbol sala
El CEFS Fonollosa viatja a Itàlia per enfrontar-se a l’AS Roma de Primera Divisió
Després de les expedicions per jugar contra el Barça B, l’Industrias Santa Coloma, l’Inter Movistar, el Liverpool, el Boca Juniors i el River Plate "aquest és el millor equip contra els que hem jugat fins ara", assegura el president, Oriol Duocastella
El CE Futbol Sala Fonollosa va tornar a sorprendre amb l’anunci d’una nova expedició “sonada” que portarà l’equip de la petita població bagenca a viatjar fins a Itàlia per enfrontar-se a l’AS Roma de Primera Divisió.
El CEFS es va refundar el 2016, després d’uns quants anys d’inactivitat, fruit de la iniciativa engrescadora de l’Ajuntament i l’empenta d’una colla de joves del poble per reprendre’n l’activitat. Des de llavors, ha viscut una sèrie d’experiències “sonades” a l’abast de molt pocs. Entre els equips amb qui s’ha enfrontat hi figuren el Barça, l’Espanyol, l’Industrias Santa Coloma, l’Inter Movistar, el Liverpool, el Boca Juniors i el River Plate —amb els dos argentins s’hi van trobar l’estiu passat en una expedició que va anar des de Fonollosa fins a Buenos Aires—.
El president de l'entitat bagenca, Oriol Duocastella, ha valorat el seguit de les experiències viscudes en unes declaracions a Regió7. “Creiem que són molt importants per dos motius diferents. El primer és a escala de grup, de plantilla. Són viatges que uneixen molt i ens porten a acumular vivències que recordarem per sempre. El segon és en l’àmbit esportiu i de nom. Aquesta és una cosa que no fa ningú més i això potencia el nom de Fonollosa. I amb això, no només vull dir el club, també el poble. Hem creat un precedent històric, una gira mundial portant el nom del petit poble arreu del món”, ha explicat. “Continuarem treballant per impulsar aquesta mena de viatges. És una manera de treballar que ens agrada i que ens aporta en tots els sentits”, ha afegit Duocastella.
L’AS Roma és el cinquè classificat de la Primera Divisió italiana. “És el millor equip de tots els que ens hem enfrontat fins ara en el marc dels amistosos internacionals”, ha assegurat el president del club bagenc. “És un dels referents d’una lliga amb molt nivell, absolutament professional, i que últimament està fent una gran tasca per posicionar-se a internacionalmament”, ha apuntat.
“Malauradament, l’amistós ens enganxa en un moment de la temporada amb algunes baixes i no hi podrem ser tots. Tot i això, viatjarem tota la plantilla per ser-hi presents”, ha assenyalat. Tot i les lesions, el Fonollosa es desplaçarà en un bon moment de forma després de sumar tres victòries consecutives al grup cinquè de Primera Divisió catalana, lliga en què és tercer classificat a només dos punts del segon lloc.
El partit es disputarà a les 16h al pavelló Palaogiata i serà a porta tancada. “Poder jugar contra la Roma és un espectacle per nosaltres. Fer-ho possible és un orgull immens pel nostre club i pel nostre poble”, ha conclòs Duocastella.
