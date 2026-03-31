Futbol sala
El Covisa Manresa afronta el partit ajornat contra el Pilar València com una bala més a la recambra
L'equip entrenat per Jairo Molero vol aprofitar que cap dels seus perseguidors té partits pendents per la vaga arbitral per seguir fent més gran el marge amb el desncens
El Covisa Manresa rebrà aquest dijous al Pujolet l'A.D. El Pilar València en el partit ajornat per la vaga arbitral corresponent a la jornada 23 de la lliga. L'equip entrenat per Jairo Molero afronta el partit amb optimisme després de sis enforntaments seguits sense conèixer la derrota, els tres últims saldats amb victòria davant el Palma Futsal, el Ye Faky i l'Hospitalet Bellsport. A més, volen aprofitar que cap dels seus perseguidors té compromisos pendents per seguir fent més gran un marge amb el descens que ara és de quatre punts.
El Pilar València, sisè classficat amb 41 punts, no els posarà les coses fàcils. Es tracta d'un equip jove molt ben treballat que està firmant una notable campanya després de dues temporades seguides a la categoria. Els valencians han jugat onze partits com a visitant i només n'han perdut quatre: a Sabadell, Santa Coloma, Lleida i Sant Quirze; n'han empatat tres: Ibi, Palma i Hospitalet; i n'han guanyat quatre: Montesión, Cocentaina, Les Corts, Canet i Castelló.
Per al partit que es jugarà a 1/4 de 9 del vespre, el Covisa no sap si podrà recuperar el concurs de Jordi Sánchez, lesionat en el duel contra l'Hospitalet. Qui segur que continuarà absent serà l'exjugador del juvenil del Barça Checa.
