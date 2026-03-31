Jaume Pueyo firma un doblet als campionats d’Espanya d'esquí de fons
L’urgellenc es va imposar en les proves de distància i sprint
Regió7
L’esquiador urgellenc Jaume Pueyo va firmar un doblet als campionats d’Espanya de fons que es van celebrar a Llanos del Hospital, a Benasque. L’esportista nascut a Badalona, però criat a La Seu d’Urgell es va imposar en les proves de distància i sprint, demostrant el seu bon estat de forma. La competició va reunir més de 160 esportistes, establint un rècord d’inscrits.
En la prova de distància, disputada en tècnica lliure, Jaume Pueyo va ser el més ràpid amb un registre de 21:12, superant Imanol Rojo (UZTURRE-NKEF), que va finalitzar a +17,9 de l’esquiador del Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya (CEFUC-FCEH). Bernat Cadena (CENA-FCEH) va ser tercer a 42,1 de l’urgellenc.
En categoria femenina, la manresana Berta Guitart, del Club d’Esquí Nòrdic l’Arp , va ser segona amb un temps de 27:12, a més de vint segons de la guanyadora, Irati Cuadrado (IRRTZ-FNDI).
Pel que fa a la prova d’sprint, Pueyo va tornar a dominar amb claredat, aturant el cronòmetre en 3:17.34, imposant-se al seu company d’equip, el ceretà Bernat Sellés (CEFCEN-FCEH). L’altre urgellenc, Marc Colell, va ser quart.
En l’apartat femení, la millor posicionada en la classificació final va ser Joana Puig (CEFCEN-FCEH), que en la final va ser tercera.
