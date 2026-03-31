Joan García debuta a la selecció amb un empat a zero contra Egipte
El porter sallentí del Barça va sortir al terreny de joc al minut 61
El porter sallentí del Barça Joan García va debutar a la selecció espanyola amb un empat a zero contra Egipte en el partit amistós preparatori per al Mundial que es va jugar a Cornellà el Prat. El bagenc va sortir al terreny de joc al minut 61 per rellevar David Raya enmig d’una sonora xiulada en la que va ser casa seva durant la seva etapa a l’Espanyol.
García va tenir poca feina en la seva primera participació sota pals. El combinat va dominar el partit, assumint la possessió de la pilota i arribant amb assiduïtat a la porteria de la selecció egípcia. Tanmateix, els africans van tenir l’ocasió més clara del primer acte amb un xut de Marmoush que es va estavellar al pal.
Al descans, De la Fuente va introduir Víctor Muñoz, Fermín, Rodrigo i Pedri per mirar de trobar alguna esquerda a la defensa d’Egipte. El migcampista canari del Barça va revolucionar els primers minuts de la segona part, però l’encert continuava sense arribar tot i les nombroses aproximacions.
L’oportunitat més clara de La Roja va arribar a les acaballes amb una rematada de falta de Grimaldo que va anar a parar al travesser.
Amb aquest resultat, Espanya ha clos aquesta aturada preparatòria per a la Copa del Món amb una victòria i un empat.
