Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Abusos a MontserratCigonya a ManresaAniversari Fàbrica NovaÍtaca MarketEdmundo ValRajola eròtica
instagramlinkedin

L’equip femení de l’escola Paidos jugarà la semifinal de la Copa Col·legial

La formació bagenca va superar l'Escola Andorrana de Batxillerat per 37-88

Fotografia grupal de l'equip femení de l'escola Paidos / Arxiu particular

Regió7

Manresa

L’equip femení de bàsquet de l’escola Paidos jugarà la semifinal de la delegació de Catalunya de la Copa Col·legial després que superessin l’Escola Andorrana de Batxillerat per 37-88 en un partit disputat al país pirinenc.

La formació bagenca va fonamentar el triomf gràcies a un excel·lent treball col·lectiu que les va portar a dominar de principi a fi. La millor jugadora del partit va ser Lila Puig, qui va firmar un admirable full de serveis amb 24 punts i 24 crèdits de valoració. A més, va anotar set triples, a només un del rècord de l’edició.

La plantilla va estar formada per: Lila Puig, Laia San Nicolas, Mireia Pich, Jana Riba, Mariona Sanglas, Xènia Alberch, Martina Planas, Laia Muncunill, Marta Holgado, Gisela Campos, Ada Gannau, Nina Clotet i Xènia Iglesias.

L’equip va estar acompanyat per prop de 200 persones, entre companys i famílies, que es van desplaçar fins a Andorra per donar suport a les jugadores en aquesta fita esportiva, assolida després de proclamar-se campiones de la competició a la Catalunya central.

Notícies relacionades

L’Ajuntament va posar en valor l’esforç, el compromís i l’esperit competitiu de l’equip.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents