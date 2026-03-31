L’equip femení de l’escola Paidos jugarà la semifinal de la Copa Col·legial
La formació bagenca va superar l'Escola Andorrana de Batxillerat per 37-88
Regió7
L’equip femení de bàsquet de l’escola Paidos jugarà la semifinal de la delegació de Catalunya de la Copa Col·legial després que superessin l’Escola Andorrana de Batxillerat per 37-88 en un partit disputat al país pirinenc.
La formació bagenca va fonamentar el triomf gràcies a un excel·lent treball col·lectiu que les va portar a dominar de principi a fi. La millor jugadora del partit va ser Lila Puig, qui va firmar un admirable full de serveis amb 24 punts i 24 crèdits de valoració. A més, va anotar set triples, a només un del rècord de l’edició.
La plantilla va estar formada per: Lila Puig, Laia San Nicolas, Mireia Pich, Jana Riba, Mariona Sanglas, Xènia Alberch, Martina Planas, Laia Muncunill, Marta Holgado, Gisela Campos, Ada Gannau, Nina Clotet i Xènia Iglesias.
L’equip va estar acompanyat per prop de 200 persones, entre companys i famílies, que es van desplaçar fins a Andorra per donar suport a les jugadores en aquesta fita esportiva, assolida després de proclamar-se campiones de la competició a la Catalunya central.
L’Ajuntament va posar en valor l’esforç, el compromís i l’esperit competitiu de l’equip.
