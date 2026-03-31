Escalada. Copa d’Espanya d’Escalada Càceres 2026

Lianet Castillo, campiona de la Copa d’Espanya de Bloc a Càceres: “Quan vaig fer el segon top vaig pensar: aquest és el meu dia”

Per a la veneçolana que competeix amb la Federació de Castella-la Manxa, la cita de Càceres ha estat la seva primera Copa d’Espanya, on ha destacat l’exigència de la final, l’empenta del públic al rocòdrom Alberto Ginés López i fixa la Copa del Món de Madrid com un dels seus pròxims objectius.

Com ha viscut la final i com s’ha sentit en aconseguir l’or en aquesta primera Copa d’Espanya?

Molt feliç. La veritat és que hi va haver un moment en què vaig pensar que podia ser el meu dia. Quan vaig fer el segon top, en els últims segons, vaig sentir just això: que havia de continuar donant el millor i mantenir el flow entre els blocs.

Quin ha estat el bloc més difícil per a vostè en aquesta final?

Crec que el segon, perquè mentalment era un bloc de molt equilibri i tranquil·litat, però al mateix temps el rellotge et posa molta pressió. En aquest sentit, va ser el més complicat.

Hi va haver algun moment en què va pensar que aquesta era la seva competició?

Sí, en l’últim bloc. Vaig pensar: aquest és el meu bloc, aquest és el meu estil. Crec que això influeix molt, tot i que hagués calgut repetir-lo.

Què ha marcat la diferència entre vostè i la resta de competidores?

La veritat és que no em fixo gaire en les altres. Sempre estic amb els meus auriculars, amb la meva música, i això m’ajuda a concentrar-me. Així no estic pendent del que fan les altres competidores i puc mantenir el meu ritme, sense comparar-me.

Per mantenir la concentració durant tota la ronda, a més de la música, què fa?

Després d’escoltar música, quan arribo al bloc toco les preses, respiro un parell de vegades i em col·loco. Allà sento que entro en el meu ritual.

Tant en la classificació com en la final, què li ha semblat el nivell dels blocs?

No eren gens fàcils, la veritat. Eren blocs molt físics.

Han estat massa exigents?

Sí, i també hi va influir que només tinguéssim quatre minuts de descans, perquè això feia que mantinguéssim sempre la tensió molt alta.

Com valora l’ambient que hi ha hagut i aquest esdeveniment a Càceres?

A mi m’encanta el públic, els aplaudiments i els ànims. Això em posa encara més dins la competició i també m’ajuda a voler demostrar-me coses a mi mateixa. El mur és increïble; és la primera vegada que el veig i està a nivell mundial.

Quins són els seus pròxims objectius?

Tinc un Open pròximament i després la Copa del Món de Madrid, a Alcobendas, a finals de maig.

