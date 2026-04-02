Futbol/Tercera RFEF
El CE Manresa aconsegueix un espectacular triomf a Peralada que el retorna momentàniament al lideratge (3-4)
L'equip de Sergi Trullàs reacciona a tots els cops rebuts per un conjunt local que juga amb deu tota la segona part, i guanya en el descompte amb un gol de Bamta que posa pressió al Badalona
Regió7
Victòria plena de Passió, aprofitant la Setmana Santa, del CE Manresa a Peralada. El 3-4 final, amb anotació en temps de descompte molt avançat de Bamta, permet que l'equip de Sergi Trullàs recuperi el lideratge, momentàniament, amb un punt d'avantatge sobre el Badalona, que haurà de gestionar la pressió dissabte en la visita del Tona el seu camp.
Els bagencs obtenen una victòria que els ha de donar molta moral contra el vent i un rocós equip de la zona mitjana de la classificació, que ha aconseguit dos gols a la represa tot i jugar amb un home menys, un fet que també caldrà corregir. La victòria permet al Manresa seguir en la lluita per acabar primers i pujar directament i, sobretot, demostra una moral a prova de bomba.
Perquè en una primera part amb el vent a favor, ha estat el Peralada el que s'ha avançat en el marcador amb una jugada per l'esquerra que ha rematat Rami a la xarxa. A més, el porter Quim Borràs ha hagut d'intervenir amb una gran aturada a un xut d'Aleja que semblava el segon. Abans del descans, però, la segona targeta a aquest mateix jugador ha estat una esplèndida notícia i el Manresa ha jugat tota la segona part amb un home més.
Festival de gols
I a la represa, el joc s'ha obert i aviat ha empatat el Manresa, amb una centrada, un rebot en un defensa local a l'àrea i la rematada a porteria buida d'Ayoub als dos minuts.
El davanter ha estat canviat tot seguit per Momoh, i la intervenció des de la banqueta no ha pogut ser més correcta, ja que ell mateix ha anotat el segon gol. Veient la inferioritat verd-i-blanca, semblava que el més difícil ja estava fet.
I tot ha quedat encara més clar a deu minuts per al final, quan Aleix Díaz ha fet el tercer en recollir al segon pal un xut desviat per batre Fàbregas per tercera vegada.
Malgrat això, el Peralada, que semblava mort, ha aprofitat un excés de relaxació bagenc i primer Iker, i després Carles Gallardo, aquest en una rematada a la sortida d'un còrner, sol al segon pal, han establert un empat, al minut 86, que semblava increïble i que feia molt mal en les aspiracions per pujar.
Però faltava temps, l'àrbitre ha descomptat sis minuts i, en l'últim d'ells, i amb el Manresa abocat, Bamta ha anotat el quart gol i ha desfermat l'alegria a la banqueta del Manresa. A l'equip li falten cinc partits i cal mantenir el ritme per jugar-s'ho tot, presumiblement, el 26 d'abril a casa contra un Badalona que, almenys durant dues nits, dorm un punt a darrere.
