Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa arrisca per guanyar el quart partit seguit i deixar la salvació molt encarrilada (5-3)
Els bagencs remunten dos avantatges del Pilar a la segona meitat i juguen amb porter-jugador amb empat per marcar i sumar 17 dels últims 21 punts
La dinàmica del Covisa Manresa és tan bona, en aquest moment de la temporada, que quan arrisca li surten les coses bé, un fet que no passava a principi de curs. Els homes de Jairo Molero han derrotat El Pilar de València per 5-3 un duel en què han anat dos cops per darrere. Però amb 3-3, i a l'últim minut, han arriscat amb porter-jugador i el gol d'Aaron els ha premiat. L'encert final de David Lozano ja ha estat per completar la festa.
El duel, ajornat fa unes setmanes per la vaga arbitral, ha estat molt treballat per als locals, que encadenaven tres triomfs seguits, dos a fora, i quatre victòries i dos empats en els sis partits precedents. I tot i que s'han avançat amb un gol d'Aaron, han vist com el Pilar remuntava abans del descans amb anotacions de Roda i Nico Romero, el seu millor home.
La segona part ha estat un setge del Covisa, que ha buscat infructuosament el gol en els primers deu minuts. Ha demanat un penal no indicat, però sí que ha caigut el segon, per unes mans molt clares. Héctor Albadalejo l'ha transformat per al 2-2.
Lamentablement, però, ha calgut tornar a remar perquè, en la jugada posterior, De la Reina ha assistit perquè novament Nico fes del 2-3. Però la inèrcia ja era per al Covisa, que ha empatat a cinc minuts per al final amb una assistència de Bermusell que ha aprofitat Héctor a boca de gol. Els forans jugaven en aquell moment en inferioritat per doble targeta a Casino.
La victòria era a la mà i l'ha tornada a tenir Héctor amb un xut al pal. També és cert que Blasco ha hagut d'intervenir en un xut llunyà dels valencians. Llavors, el Covisa ha anat a buscar el triomf, a risc de perdre el punt que tenia, i Lozano ha fet una gran assistència que ha transformat Aaron amb mestria, elevant primer i rematant després.
Ara ha estat El Pilar el que ha anat amb porter-jugador, però Ambròs ha pressionat fins a la porteria rival i ha robat una bola que Lozano ha utilitzat per sentenciar el triomf amb el 5-3.
