Ciclisme de muntanya
Becking i Cano se situen líders després de la primera etapa de la VolCat
Els dos favorits guanyen la jornada inicial de la prova igualadina i el santfruitosenc Guillem Muñoz hi és catorzè en la general
Regió7
Els dos favorits de la VolCat, el neerlandès Hans Becking (Buff MTB Team) i la barcelonina Marta Cano (Massi) han aconseguit la victòria en la primera de les dues etapes de la prova, que ha arrencat i s'ha acabat a Igualada, com la que tindrà lloc dissabte.
En la competició masculina, el vallesà Xavi Ariza, guanyador de la prova de l'any passat i que havia liderat la cursa fins aleshores, ha anat per terra. La caiguda no li ha comportat lesions, però l'ha deixat sense opcions de victòria.
Del grup de destacats, Becking ha intensificat el ritme i ha adquirit una diferència que ja ha estat definitiva.Ha superat el britànic Corran Carrick-Anderson (Hope), qui ha entrat a 18 segons i que es perfila com el seu màxim rival, i el menorquí Francesc Barber (X-Sauce Merida), que n'ha perdut 48.
El veterà santfruitosenc Guillem Muñoz (73Factory BG Team) ha entrat a 6 minuts i 55 segons del primer classificat, i ha obert un forat respecte dels perseguidors de gairebé tres minuts, la qual cosa li dona marge per conservar o millorar el lloc dissabte.
En la competició femenina, Marta Cano s'ha mostrat superior a la resta de participants, amb un ritme constant i sense fissures, en progressió durant l'etapa, que la converteixen en la primera líder de la prova. Ha tret 5 minuts i 43 segons a la segona classificada, la neerlandesa Lola Bakker (KMC) i 5.55 a la francesa Olivia Villard (VSRP), que ha quedat tercera.
La jornada de dissabte viurà la segona etapa, en direcció a Tous, i també atraccions col·laterals a la cursa.
