Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta sanitàriaFalconer a l'aeroportHugo BenítezMacsaÀngel SimónMaxi Iglesias i Aitana Sánchez-Gijón
instagramlinkedin

Futbol sala

El CEFS Fonollosa guanya el partit amistós que va jugar a la pista de la Roma (2-4)

El club bagenc torna exultant del viatge i d'un partit que afegeix als que està jugant aquest anys contra històrics del futbol i el futbol sala mundials

Alegria entre l'expedició el Fonollosa, després d'imposar-se a la pista italiana / CEFS Fonollosa

Regió7

Manresa

El CEFS Fonollosa va guanyar per 2-4 a la pista de la Roma en un més dels històrics partits que està disputant aquests anys contra clubs històrics del futbol i el futbol sala mundials. A una llista en què també hi ha el Barça, l'Espanyol, l'Industrias Santa Coloma, l'Inter Movistar, el Liverpool, Boca Juniors i River Plate, el modest combinat bagenc afegeix ara l'entitat de la capital italiana i, a més, amb victòria.

Imatges del Roma-Fonollosa de futbol sala

El conjunt transalpí va jugar amb un equip format per molts jugadors del seu filial i de la formació sub-19 de la selecció italiana. En un duel disputat a porta tancada al pavelló Palaogiata, el Fonollosa va anotar quatre gols, aconseguits per Pol Sanclimens, Cristian Kiki Garcia, Guillem Serarols i el porter Jordi Rodríguez, per endur-se un triomf de mèrit.

Intercanvi de camisetes entre les dues delegacions / CEFS Fonollosa

En la prèvia, al club reconeixien que, dins dels amistosos internacionals disputats, el dels romans era el més complicat de tots pel nivell de l'adversari. A més, no podrien comptar amb tota la seva plantilla. De tota manera, i amb l'experiència de visitar Roma durant la Setmana Santa, el triomf final dona força per continuar endavant a la Primera Catalana, la seva realitat, en què acumula tres triomfs seguits, i també per idear nous reptes com aquest.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents