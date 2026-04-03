Futbol sala
El CEFS Fonollosa guanya el partit amistós que va jugar a la pista de la Roma (2-4)
El club bagenc torna exultant del viatge i d'un partit que afegeix als que està jugant aquest anys contra històrics del futbol i el futbol sala mundials
Regió7
El CEFS Fonollosa va guanyar per 2-4 a la pista de la Roma en un més dels històrics partits que està disputant aquests anys contra clubs històrics del futbol i el futbol sala mundials. A una llista en què també hi ha el Barça, l'Espanyol, l'Industrias Santa Coloma, l'Inter Movistar, el Liverpool, Boca Juniors i River Plate, el modest combinat bagenc afegeix ara l'entitat de la capital italiana i, a més, amb victòria.
El conjunt transalpí va jugar amb un equip format per molts jugadors del seu filial i de la formació sub-19 de la selecció italiana. En un duel disputat a porta tancada al pavelló Palaogiata, el Fonollosa va anotar quatre gols, aconseguits per Pol Sanclimens, Cristian Kiki Garcia, Guillem Serarols i el porter Jordi Rodríguez, per endur-se un triomf de mèrit.
En la prèvia, al club reconeixien que, dins dels amistosos internacionals disputats, el dels romans era el més complicat de tots pel nivell de l'adversari. A més, no podrien comptar amb tota la seva plantilla. De tota manera, i amb l'experiència de visitar Roma durant la Setmana Santa, el triomf final dona força per continuar endavant a la Primera Catalana, la seva realitat, en què acumula tres triomfs seguits, i també per idear nous reptes com aquest.
