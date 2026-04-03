Gimnàstica artística
Laia Font, de Gironella, es classifica per a la final de salt de la prova de la Copa del Món del Caire amb la millor nota
La gimnasta lluitarà per la medalla diumenge i queda a 34 mil·lèsimes d'entrar a una altra ronda decisiva, la de paral·leles asimètriques
La gironellenca del Club Egiba Laia Font es troba en la millor posició per optar diumenge al migdia a la seva segona medalla d'una prova de la Copa del Món. Aquest divendres ha entrat amb la millor nota a la final de salt, que tindrà lloc en dos dies. Fa unes setmanes, va aconseguir el bronze en el mateix aparell a Antalya, i ara no vol deixar el camí del podi. No ha tingut tanta sort en les asimètriques, ja que s'ha quedat fora de la final per 34 mil·lèsimes. Dissabte ho intentarà en barra d'equilibris i terra.
Font ha fet un resultat total de 13,450 punts, amb un 13,800 en el primer salt i un 13,100 en el segon. Ha tret una sola mil·lèsima a la segona classificada, la panamenya Hillary Heron, i 67 a la tercera, l'eslovena Teja Belak. Completen la llista de finalistes la russa Elizaveta Us, les xineses Yu Linmin i Jian Shuting, la xilena Franchesca Santi i l'egípcia Judy Abdalla.
En canvi, la gimnasta de l'Egiba ha estat novena en les asimètriques, amb una nota de 12,566, a 34 mil·lèsimes de l'eslovena Lucija Hribar, que sortia en l'últim grup i que, a darrera hora, li ha pres el lloc en la final.
Per la seva banda, el manresà, també de l'Egiba, Thierno Diallo, no ha pogut passar del lloc número 22 en el cavall amb arcs, amb una nota d'11,333, a gairebé dos punts de la vuitena posició, que l'hauria classificat per a la final. Diallo també buscarà fortuna dissabte en les classificatòries de paral·leles.
Més èxits, a Luxemburg
D'altra banda, dos gimnastes més de l'Egiba han obtingut èxits a l'Open de Luxemburg, que es disputa aquests dies. El santjoanenc Álvaro Giráldez ha acabat sisè en el concurs general, amb una nota total de 74,667 punts, a poc menys d'un punt i mig del bronze del neelandès Elija Faverus.
A més, s'ha classificat per a la final de barra amb la segona millor nota, 12,900, a una dècima del belga Van der Aa. El seu company Martí Flores també competirà en una final, la de salt, amb el tercer millor registre a la classificatòria.
