Bàsquet/Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 es desfà a la represa a Barcelona (86-67) i perd qualsevol opció de jugar el play-in
L’equip de Nacho Juan va baixar molt el rendiment ofensiu, de 50 punts a la primera part a només 17 a la segona
El Baxi Manresa sub-22 ha patit una contundent derrota a la pista del Barça Atlètic (86-67) que el deixa matemàticament sense cap opció de poder disputar el play-in per la Final a 6. Els bagencs han competit al màxim nivell en una primera meitat en què han anotat cinqunta punts, però a la represa s'han desfet per complet davant un conjunt blaugrana que encara lluita amb el Reial Madrid per ser primers del grup A.
Els manresans han exhibit un gran nivell de joc a la primera meitat, aguantant el llistó anotador que imposaven uns blaugrana impulsats pels alts i atlètics Dabone i Boumtje. Entre tots dos han firmat 32 dels 52 del seu equip a la primera meitat. Malgrat aquesta circumstància, el Baxi Manresa ha trobat els antagonistes perfectes: Alex Muncunill i Ferran Torreblanca.
El primer ha estat clau per igualar el duel quan els amfitrions han assolit la màxima renda (39-33) amb dos triples de molt caràcter, mentre que el segon ha anotat sis dels set llançaments que ha intentat de de més enllà del 6,75. Uns guarismes colosals que han posat de manifest la confiança i la bona circulació de pilota amb què han jugat els homes de Nacho Juan.
El guió ha fet un gir radical. Tot l’encert dels primers vint minuts va desaparèixer a les dues bandes. En un context de canells encongits, el Barça ha seguit fent mal de la mà de Boumtje, Siftar, Keita i Koné. Quan semblava que volien escapar-se de manera definitiva, una tímida reacció liderada per Naspler els ha tornat a acostar a tir d’empat (61-59), però va ser un miratge.
Els amfitrions van anar ampliant la renda davant un Baxi col·lapsat i gens afortunat de cara cistella, com si per art de màgia l’efectivitat hagués desaparegut, passant de 50 punts a la primera meitat als 17 a la represa.
El divendres 17 d’abril s’acomiadaran de la temporada al Nou Congost davant el Casademont Saragossa a les 7 de la tarda.
