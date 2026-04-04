Bàsquet/ Lliga Femenina Endesa
El Cadí la Seu cau apallissat contra el Jairis, el subcampió de la Copa de la Reina (75-48)
Les urgellenques es refan d'una sequera de punts iniciada en el segon període, però les jugadores del conjunt murcià Mataix, Alarcón i Massey decideixen el partit a finals del tercer quart
El Cadí la Seu ha caigut apallissat a la pista de l’Hozono Global Jairis, el subcampió de la Copa de la Reina (75-48), en un partit que s'ha decidit a finals del tercer període. Les urgellenques han patit una sequera de la qual s'han sabut refer, però llavors el talent de les jugadores murcianes Mataix, Alarcón i Massey les ha ensorrat. Regina Aguilar ha estat clau per sostenir la formació de Pepe Vázquez en els moments més crítics.
El primer quart va acabar amb un empat en el marcador després d’un interessant intercanvi de parcials entre les dues formacions. Una cistella d’Aguilar que situava el 2-4 ha precedit un parcial de 9-0 li donava una renda de 7 a les murcianes que les urgellenques han neutralitzat. Les defenses, força físiques, s’imposaven per als atacs.
Una tendència que s’ha estès a l’inici de la continuació. La igualtat imperava i, en aquest context, Aguilar, amb dos triples i una cistella, col·locava momentàniament, en dues ocacions, les visitants per davant (22-23 i 24-25). Ha estat el preludi d’una sequera per al Cadí que s’ha allargat fins ben entrat el tercer període.
Amb el 38-25 (min. 22), Pepe Vázquez ha aturat el partit, fet que ha suposat un punt d’inflexió. Aguilar, la millor de les urgellenques amb vint punts, i Raventós han fet reaccionar l’equip, que s’ha sitiuat a quatre punts (40-36) gràcies a una defensa zonal que també hi ha contribuit durant uns minuts. Però llavors, Mataix, Alarcón i Massey han fet un vestit a mida a les visitants.
Entre totes tres han anotat 48 punts i han estat decisives en els instants finals del tercer període, moment en què han trencat el partit (56-38). D’aquestra manera, s’ha arribat en un últim quart del tot intrascendent, ja que les prestacions de les urgellenques han seguit decaient davant un Jairis que ha seguit fent més gran el seu avantatge.
El Cadí la Seu rebrà aquest pròxim dimecres 8 d’abril el Durán Maquinaria Ensino amb l’objectiu de tornar a sumar per allunyar-se de la permanència.
