Gimnàstica artística

Laia Font entra a dues finals més al Caire i Thierno Diallo, a la de paral·leles

Els dos gimnastes de l'Egiba lluitaran per les medalles dilluns, l'endemà que la gironellenca ho hagi fet diumenge en la prova de salt

Thierno Diallo competirà dilluns en la final de paral·leles, al Caire / Arxiu particular

Jordi Agut

Manresa

Laia Font i Thierno Diallo lluitaran dilluns per dues medalles en la prova de la Copa del Món de gimnàstica artística que s'està disputant aquests dies al Caire. La gironellenca ha afegit aquest dissabte la classificació en la barra d'equilibris i el terra a la de salt que ha havia assegurat divendres. Per la seva banda, el manresà, també del Club Egiba, ha entrat a la competició entre els vuit millors en paral·leles en el seu objectiu de competir per ser al podi.

En la barra, Laia Font ha assolit la cinquena millor marca de les trenta competidores que han participat en aquest aparell. Ha fet una nota de 12,966 punts, a més de set dècimes de la tercera, en una hipotètica lluita per les medalles, malgrat que totes les finalistes partiran de zero dilluns. A més, ha entrat amb un sòlid marge de mig punt respecte de la novena classificada.

Actuació de Laia Sanz en barra d'equilibris en les classificatòries de la prova de la Copa del Món del Caire

Les seves rivals en la recerca d'un metall seran l'algeriana Kaylia Nemour, gran favorits, les xineses Ke Quiqin i Qiu Qiyuan, la marroquina Salina Bousmayo, la russa Anastasiya Smantsar, l'egípcia Judy Abdalla i la croata Christina Zwicker.

Laia Font té tres opcions de medalla a la prova de la Copa del Món del Caire / Arxiu particular

Més sobrada ha estat la classificació en terra, en què ha obtingut la segona millor nota de les 27 competidores, a 333 mil·lesimes de la xinesa Ke Qinquin, que ha estat primera. Ella ha fet una nota de 12,533 punts. La resta de competidores que tindrà dilluns davant d'ella seran la russa Elizaveta Us, la islandesa Thelma Adalsteinsdottir, la turca Ceren Biner, la panamenya Hillary Heron, la mencionada marroquina Bousmayo i la ucraïnesa Bohdana Kovalova.

Actuació de Laia Font al terra a la prova de la Copa del Món del Caire

Aquestes dues finals les afrontarà l'endemà que, diumenge de Pasqua al migdia, hagi encarat la de salt, a la qual va accedir amb la millor nota i en què té grans possibilitats d'igualar o superar el bronze d'Antalya.

Primera final

Pel que fa a Thierno Diallo, la seva esperança estava centrada en les paral·leles i se n'ha sortit. Ha entrat a la final, també de dilluns, amb el setè registre més destacat, un 13,866, amb 166 mil·lèsimes de marge sobre el novè classificat.

Actuació de Thierno Diallo en les classificatòries de paral·leles de la prova de la Copa del Món del Caire

La diferència respecte del tercer, un hipotètic bronze, però, no ha estat gaire gran, només de 266 mil·lèsimes, amb la qual cosa pot lluitar per obtenir un bon resultat. Els seus rivals a la final seran el xinès Liu Yang, els russos Arsenii Dukhno i Daniel Marinov, els egipcis Mohamed Afify i Omar Mohamed, el suec David Rumbutis i el colombià Jorman Álvarez.

