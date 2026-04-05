Gimnàstica artística
Laia Font, de Gironella, guanya el seu primer or en una prova de la Copa del Món en vèncer en la prova de salt al Caire
La gimnasta de l'Egiba fa bons els pronòstics, després d'haver aconseguit el millor resultat en les classificatòries, i afegeix la medalla al bronze de fa uns dies a Antalya
La gimnasta gironellenca de l'Egiba Laia Font ha aconseguit aquest diumenge la seva primera medalla d'or en una prova de la Copa del Món. Ha estat al Caire, on ha guanyat la prova del seu aparell favorit, el salt, del qual ja havia obtingut el millor resultat en les classificatòries de divendres. Afegeix així aquest podi al bronze de fa unes setmanes a Antalya, en la que era el seu primer metall en una prova d'aquest nivell.
Font sortia en última posició de les vuit finalstes i sabia que havia de superar els 13,499 que havia obtingut la fins llavors líder, la panamenya Hillary Heron. En el primer salt ha aconseguit un 13,866, un total de 66 mil·lèsimes més que en les classificatòries i, en el segon, un 13,200, una dècima més que dos dies enrere. El podi l'ha completat la xinesa Yu Linmin, amb un total de 13,349 punts en els dos intents.
Aquesta pot no ser l'única medalla de Laia Font en la seva participació al Caire. Dilluns ha de prendre part en la final de barra d'equilibris, en què va aconseguir la sisena millor nota en les classificatòries, i en el terra, en què va ser segona i té moltes opcions de tornar a rascar metall. Aquest dilluns també competeix Thierno Diallo, el manresà també de l'Egiba, qui va aconseguir el setè millor registre en les paral·leles i també es troba entre els vuit finalistes.
En la jornada de diumenge hi havia dos representants més de l'equip estatal que no han obtingut medalla. Ray Zapata ha estat quart en terra, a 67 mil·lèsimes del bronze del filipí Karl Yulo. Els dos primers han estat els russos Daniel Marinov i Arsenii Dukhno. Per la seva banda, Pau Jiménez ha estat vuitè en la final d'anelles, guanyada pel grec Eleftherios Petrounias.
