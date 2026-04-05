Les lesions al Barça: Marc Bernal, de Berga, estarà deu dies sense jugar per un esquinç
El migcampista es perdrà l'anada contra l'Atlètic de Madrid i el derbi contra l'Espanyol per un esquinç de turmell.
Sergi Capdevila / Tomàs Andreu / Víctor González
Una de freda i una de calenta per al Barça amb Marc Bernal i Ronald Araujo. Tots dos jugadors van haver d’abandonar la gespa del Metropolitano per molèsties físiques, tot i que no van córrer la mateixa sort.
Les proves mèdiques fetes aquest diumenge a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, segons ha pogut saber SPORT, van confirmar que Bernal pateix un esquinç de turmell alt. Es tracta d’una lesió de primer grau que l’obligarà a estar aproximadament deu dies de baixa, un alleujament tenint en compte que podria haver estat molt pitjor.
D’aquesta manera, Bernal es perdrà l’anada dels quarts de final de la Champions League contra l’Atlètic de Madrid a l’Spotify Camp Nou, així com el derbi de Lliga davant el RCD Espanyol.
La previsió del cos mèdic és que pugui arribar a temps per a la tornada europea, on, si l’evolució és positiva, podria entrar a la convocatòria i ocupar un lloc a la banqueta. Un contratemps en un moment clau del curs per al planter, que havia anat guanyant protagonisme i un lloc a l’onze en l’últim mes de competició amb la baixa de Frenkie de Jong.
Muntanya russa per a Bernal
La nit ja va començar torta per al de Berga al Metropolitano. No va ser titular contra l’Atlètic a causa d’unes molèsties per sobrecàrrega. Venia de participar amb la selecció sub-21 durant l’aturada i acumulava una càrrega important de partits després d’haver deixat enrere la seva lesió de genoll. Per precaució, Flick va optar per reservar-lo d’inici i va apostar per Eric García com a pivot titular.
Al minut 40, no obstant això, Flick es va veure obligat a recórrer al ‘22’. El migcampista va entrar abans del descans substituint Ronald Araujo, que també es va queixar de problemes musculars.
Però el que comença malament, en aquesta ocasió va acabar pitjor: Bernal va haver d’abandonar el terreny de joc al 62’ després de notar molèsties al turmell que es van confirmar com un esquinç.
Araujo, un ensurt
La part positiva, dins de l’ensurt general, és el diagnòstic d’Araujo. L’uruguaià va haver de ser substituït al minut 40 del partit contra l’Atlètic de Madrid per unes molèsties musculars que van encendre totes les alarmes.
El capità també va passar proves mèdiques diumenge, que van descartar qualsevol lesió. L’uruguaià pateix una sobrecàrrega muscular que no li impedirà estar disponible per a l’important duel d’anada dels quarts de final de la Champions League, també contra el conjunt matalasser a l’Spotify Camp Nou.
Araujo arribava rodat després de l’aturada internacional. Va disputar els 90 minuts amb l’Uruguai davant Anglaterra a Wembley i va sumar 45 minuts més en el segon amistós contra Algèria. Malgrat aquesta càrrega, Hansi Flick va apostar per ell com a lateral dret a Madrid, una posició en què ja havia actuat recentment pels problemes d’un Bernal que van desplaçar Eric cap al centre del camp.
La seva substitució abans del descans va generar preocupació pel que li ve al conjunt blaugrana. Tanmateix, les proves han confirmat que es tracta únicament de fatiga acumulada, una cosa lògica tenint en compte el context de partits i viatges de les últimes setmanes.
Més protagonisme
El central ha anat recuperant protagonisme a l’equip després de superar un període complicat a nivell personal que el va mantenir més d’un mes fora de la dinàmica habitual. Des del seu retorn, la seva presència ha anat creixent progressivament, fins a convertir-se de nou en una peça important per a Flick.
Les baixes de jugadors com Jules Koundé i Alejandro Balde en l’últim mes n’han augmentat el protagonisme, amb dues titularitats en els quatre partits previs a l’aturada internacional, dinàmica que va tenir continuïtat al Metropolitano.
Ara, amb l’ensurt ja descartat, el Barça respira mig alleujat: Araujo apunta a estar a punt per a una cita clau a Europa i el de Bernal queda en una lesió menor.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès