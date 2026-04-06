Esquí alpí

Albert Ortega, de La Molina Club d'Esports, es proclama campió d'Espanya de gegant d'esquí alpí

El club ceretà suma la plata d'Aleix Aubert en la mateixa prova i el bronze de Blanca Bagaria en la competició femenina

Albert Ortega, al centre del podi, al costat d'Aleix Aubets, a la seva dreta, medallistes a l'estatal de gegant / Spainsnow

L'esquiador barceloní Albert Ortega, de La Molina Club d'Esports (LMCE) es va proclamar campió d'Espanya d'eslàlom gegant d'esquí alpí en la prova que es va disputar a casa, a la seva pròpia estació. El conjunt ceretà va sumar tres guardons en la competició, ja que hi va afegir la plata d'Aleix Aubert en la mateixa cursa i el bronze de Blanca Bagaria en la competició femenina.

Així, la lluita entre Ortega i Aubert seria important per guanyar. De fet, aquest segon va guanyar la màniga inicial amb 24 centèsimes de diferència respecte del seu company d'equip, deixant el tercer lloc per al navarrès Aingeru Garay (LVERD), a 94 centèsimes.

Aquest es va situar primer a la segona màniga, però encara faltaven per baixar el seus dos rivals. Finalment, Ortega va realitzar una gran baixada que no va ser superada per Aubert, que es va quedar a 33 centèsimes de la medalla d'or. El nou campió acaba la temporada guanyant, com ja va fer a la general de la South American Cup. A més, va obtenir una meritòria 23a posició a una prova de la Copa del Món, a Copper Mountain, als Estats Units.

En la competició femenina, el troimf va correspondre a Nur Torres, del Club Aranès d'Esports d'Iuèrn (CAEI), amb una clara diferència respecte de Martina Terren (Centre Excursionista de Catalunya), que va quedar a 1,33 segons.

Notícies relacionades

Blanca Bagaria, a la dreta de tot, tercer lloc per a La Molina en la prova femenina / Spainsnow

La desqualificació de la gran rival de Torres. Lisa Vallcorba, que només havia quedat a 19 centèsimes en la primera màniga, va facilitar el tercer lloc del podi per a Blanca Bagaria, de La Molina, que va perdre 3,17 segons respecte de la guanyadora.

