Gimnàstica artística
Laia Font, de Gironella, completa amb un bronze en terra la collita de medalles a la prova de la Copa del Món del Caire
La gimnasta del Club Egiba afegeix el tercer lloc a l'or en salt del dia anterior, a part de ser setena en barra d'equilibris, el mateix lloc que Thierno Diallo en paral·leles
La gimnasta gironellenca del Club Egiba Laia Font ha aconseguit aquest dilluns la medalla de bronze en la final de terra de la prova de la Copa del Món que s'ha disputat al Caire. Afegeix aquest metall, per tant, a l'or de diumenge en salt i també al bronze de fa unes setmanes a Antalya (Turquia), en una altra prova d'aquest torneig.
Font ha millorat substancialment l'actuació que havia fet en les classificatòries de dissabte, en què havia tret un 12,533. En aquesta ocasió, la nota ha estat de 12,900, tres dècimes per damunt de la quarta posició, de la russa Elizaveta Us.
La distància amb les altres medalles, a més, ha estat molt curta, ja que només ha quedat a 33 mil·lèsimes de la segona, la panamenya Hillary Heron, i a 66 de l'or, de la xinesa Ke Qinqin.
La gimnasta del club manresà ha disputat una altra final anteriorment, la de la barra d'equilibris, en què una errada l'ha fet baixar del 12,966 de les classificatòries, que li hauria donat la tercera posició, a l'11,700 que l'ha deixada en setè lloc. L'or ha estat per a la campiona olímpica d'asimètriques, l'algeriana Kaylia Nemour (14,266), per davant de les xineses Ke Quiqin (13,166) i Qiu Qiyuan (12,833).
La jornada ha vist un altre gimnasta de l'Egiba a una final. Ha estat el manresà Thierno Boubacar Diallo, que ha participat en les paral·leles. Tampoc no ha estat tan encertat com dos dies enrere, ja que ha baixat del 13,866 d'aleshores al 13,433. De tota manera, amb el primer dels dos resultats tampoc no hauria tret medalla i només hauria guanyat una posició.
En aquesta competició, la medalla d'or ha estat per al xinès Liu Yang, que ha fet una puntuació de 14,366. Ha superat l'egipci Mohamed Afify (14,200) i el rus Arsenii Dukhno (14,166).
Aquesta presència de Laia Font i de Thierno Diallo aquests dies al Caire era per suplir la suspensió de la competició que s'havia de fer a Doha, i que es trobava dins del calendari de competicions que volien fer per sumar els punts necessaris en el rànquing d'aquesta temporada. Sense solució de continuïtat, es traslladaran a la ciutat croata d'Osijek on, a partir de dijous, comença la següent prova de la Copa del Món en què Laia Font intentarà incrementar el nombre de medalles, tres, aconseguides en aquest prinicipi d'any.
