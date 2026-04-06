Esquaix
L'igualadí Bernat Jaume cau a El Gouna a primera ronda abans d'afrontar els Mundials del Caire
El jugador anoienc va estrenar a Egipte la seva condició de millor jugador de l'estat i la seva màxima classificació al rànquing mundial, el 29è lloc
Regió7
El jugador igualadí Bernat Jaume va estrenar amb derrota la seva condició de millor jugador d'esquaix de l'Estat espanyol i la seva millor classificació en el rànquing mundial, el 29è lloc. Va ser després de caure contra el setè cap de sèrie del torneig, el francès Victor Crouin, en la primera ronda del torneig El Gouna International, a Egipte. Es tracta d'un dels millors campionats del món, en la vigília d'afrontar els mundials, que tindran lloc a prop, al Caire.
Jaume va plantar molta cara i va forçar els cinc sets, en caure per 7-11, 11-7, 6-11, 12-10 i 11-7. De fet, amb dos sets a un a favor va obligar el gal, que sortirà d'El Gouna com a número 6 del món, a arribar als 12 punts. En la darrera màniga, ja no va poder superar el moment i va caure per quatre punts de marge. Crouin va caure en la següent ronda, els vuitens de final, contra el mexicà Leonel Cárdenas. Aquest dimarts, dia 7, es disputen els quarts de final.
El torneig d'El Gouna, patrocinat per un dels bancs més grans d'Egipte, és una de les proves més importants del calendari al costat de l'Obert Britànic i el TOC, Torneig de Campions, a Nova York. El Campionat del Món es disputarà entre els propers dies 9 i 18 de maig al Museu de la Civilització Egípcia de la capital del país.
