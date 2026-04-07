Futbol/Lliga de Campions
El Barça afronta els quarts de final amb ganes de revenja
Els blaugrana perden efectius al mig del camp amb la lesió del berguedà Marc Bernal i l’absència de Frenkie de Jong
L’Atlètic de Madrid recupera el manresà Marc Pubill, lesionat des del març
El Barça afronta avui a les 9 del vespre l’anada de quarts de final de la Lliga de Campions contra l’Atlètic de Madrid a l’Spotify Camp Nou. Els blaugrana afronten l’eliminatòria amb ganes de revenja després que els matalassers els eliminessin a les semifinals de la Copa del Rei.
Per intentar assolir la missió, el conjunt dirigit per Hansi Flick tindrà absències destacades al mig del camp: l’última, la del berguedà Marc Bernal. El jugador va haver d’abandonar el terreny de joc en el minut 62 en el partit de lliga contra l’Atlètic de Madrid per un esquinç al turmell. El va substituir Jules Kounde, que just tornava d’una lesió.
El club preveu una baixa estimada de deu dies, de manera que es perdrà amb tota seguretat l’anada contra els de Simeone i també el derbi contra l’Espanyol. En canvi, no es descarta que pugui reaparèixer en el duel de tornada al Metropolitano.
Amb Frenkie de Jong també fora de concurs, el tècnic alemany haurà de trobar la millor solució per confeccionar la medul·lar del camp. Una d’aquestes opcions passarà per Eric Garcia, que ja va jugar en aquesta demarcació contra els matalassers el passat dissabte. El defensa martorellenc, acostumat a jugar sovint en posicions més avançades, va tornar al terreny de joc al Metropolitano després d’un parèntesi marcat per unes molèsties físiques que el central va notar a la tornada de vuitens contra el Newcastle.
Un altre jugador de la regió central que està convocat i podria reaparèixer és el manresà Marc Pubill, que ja va començar dilluns a escalfar amb la resta de companys. El central no juga amb els matalassers des del passat 14 de març en el compromís contra el Getafe. S’ha perdut els partits contra el Tottenham, el Reial Madrid i el Barça.
Sis enfrontaments
El partit d’avui serà el cinquè que enfrontaran els dos conjunts aquesta temporada. A la competició domèstica, els dos duels han caigut del costat blaugrana. En el primer, disputat a Barcelona en la jornada 19, els de Flick es van imposar per 3-1, mentre que en el segon, el del passat dissabte a Madrid, els culers van tornar a guanyar (1-2) amb un gol a les acaballes de Lewandowski.
A la copa, la història va ser diferent. Els madrilenys van apallissar el Barça 4-0 a l’anada de les semifinals, deixant encarrilat l’accés a la final. A la tornada, els de Flick van guanyar per un clar 3-0, però insuficient per aconseguir la gesta.
Pel que fa a la Lliga de Campions, no és la primera vegada que els dos equips es troben als quarts de final. Fins a quatre vegades s’han vist les cares en dues edicions força seguides, la del curs 2013/14 i la del 2015/16. En ambdós casos va ser als quarts de final, l’anada va ser al Camp Nou i va passar de ronda l’Atlètic de Madrid.
Per arribar als quarts d’aquesta edició, el Barça va superar el Newcastle amb un resultat global de 8-3. En el partit d’anada al Saint James Park, els dos equips van signar un empat a 1, però en la tornada els blaugrana van arrasar els anglesos per 7-2. Per la seva part, l’Atlètic de Madrid va saber gestionar la còmoda renda de 5-2 que van aconseguir a l’anada a casa contra el Tottenham, perdent per 3-2 a la tornada. n
