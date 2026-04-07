Covisa Manresa juga aquest dimecres l'accés als vuitens de final
Els bagencs disputen setzens a la pista del Salou, un conegut habitual del torneig
Pol Vila
El Covisa Manresa s'enfronta aquest dimecres a les 21:00 hores contra el Club Salou FS, en el duel corresponent als setzens de final de la Copa Catalunya de Futbol Sala. La formació bagenca arriba en el millor moment de la temporada després de sumar quatre triomfs consecutius al campionat domèstic i deixar ben encarada la continuïtat a la Segona Divisió B.
El rival en aquesta fase milita al grup 2 de Tercera Divisió Nacional i és un conegut habitual per als manresans en aquest mateix torneig en compromisos de pretemporada. Ara mateix, el Salou ocupa la vuitena posició amb 34 punts i, tot i no ser un dels equips punters a la seva lliga, continua sent un adversari a tenir compte, encara més a la seva pista i amb tots els condicionants d'un partit a caixa o faixa.
La pista del quadre tarragoní històricament ha estat complicada per al Covisa Manresa, on ha caigut eliminat en diverses ocasions els torneigs del KO: fins a dues vegades a la Copa Catalunya, la darrera, sense anar més lluny la temporada passada (5-2) en la primera ronda. També el 2022 a la Copa del Rei van perdre 3-2 a la seva pista. En la següent campanya, però, es van revenjar guanyant el CFS Salou (1-3), de nou a domicili, en la primera eliminatòria de l'edició del 2023-2024. Tot i un seguit de precedents que fan atractiu un duel que s'ha convertit en un "clàssic" tant pretemporada com en eliminatòries a partit únic.
El Covisa arriba a aquesta fase del torneig després de superar en les rondes prèvies el Molins 99 CFS per 2-3, en el debut a la competició, i el CFS Esparreguera per 1-3 amb remuntada inclosa, ja que els del Baix Nord es van avançar al minut 10. Edgar, Jordi Sánchez i Héctor Albadalejo van capgirar el resultat. Per als vuitens de final, de moment hi han accedit el Futsal Mataró, que es va imposar al feu del Natació Sabadell (2-4) i el CFS La Unión, que va superar el Sant Joan Despí als penals (5-4) després d'empatar a 2.
La resta de duels de setzens pendents són Les Corts Esportiu Futsal davant el Canet FS, el FS Castellar contra el Sant Quirze Vallès AE F.Sala i el Penya Esplugues davant el Lainco Esportiu Rubí.
