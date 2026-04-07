La FIFA obre expedient a Espanya pels insults racistes contra Egipte a Cornellà
La RFEF podria ser sancionada amb una multa econòmica i amb el tancament parcial de l’estadi en un futur partit com a local
Sergio R. Viñas
La FIFA ha anunciat aquest dimarts l’obertura d’un “procediment disciplinari” a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) pels insults de caràcter racista i islamòfob ocorreguts durant l’Espanya-Egipte celebrat dimarts passat a l’RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Durant aquest partit, es van escoltar fins a tres vegades càntics de “musulmà qui no boti” que ara seran investigats pels òrgans disciplinaris de la FIFA.
L’obertura d’un expedient entrava dins de les previsions, ja que l’àrbitre del partit, Georgi Kabakov, va recollir aquests càntics a l’acta. Tot i que el col·legiat búlgar no va actuar durant el partit activant el protocol corresponent, sí que va deixar constància posteriorment del que havia passat al camp de l’Espanyol.
Possible multa a la RFEF
Ara serà el Comitè Disciplinari de la FIFA qui estudiï el cas i apliqui les sancions corresponents per l’incompliment presumptiu de l’article 15 del seu codi disciplinari. El més probable és que la RFEF rebi com a mínim una multa econòmica pel que ha passat. En casos recents de comportaments racistes en partits de seleccions, les federacions implicades han rebut sancions econòmiques d’entre 5.000 i 20.000 francs suïssos, una xifra molt similar en euros.
En alguns casos, la FIFA també ha imposat als infractors l’obligació d’implantar un pla de prevenció davant d’aquest tipus d’actituds o el tancament parcial dels estadis en un partit posterior. En aquest supòsit, Espanya hauria de jugar un futur partit com a local amb una grada parcialment tancada. El pròxim partit de la selecció a territori espanyol està previst que sigui un amistós al mes de juny, dies abans de l’inici del Mundial, amb Riazor (A Coruña) com a escenari probable.
A favor de la RFEF, com a atenuant, hi juga l’activació motu proprio del protocol contra el racisme durant el descans del partit. En aquell moment, i després que s’escoltés “musulmà qui no boti” en dues ocasions, la megafonia i les pantalles de l’RCDE Stadium van projectar missatges contra les actituds violentes. Fet que es va repetir després de la tercera i última vegada que es va escoltar aquest càntic, ja a la segona part.
La denúncia de Lamine
Els càntics van rebre la condemna unànime del futbol espanyol, començant pel seleccionador Luis de la Fuente i per la gran estrella de l’equip, Lamine Yamal, que va denunciar que “com a persona musulmana, no deixa de ser una falta de respecte i una cosa intolerable” i que “utilitzar una religió com a burla en un camp us deixa com a persones ignorants i racistes”. Els governs espanyol i català també van condemnar els càntics.
Fora de l’àmbit futbolístic, els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació per depurar responsabilitats i el Govern va instar la Fiscalia a investigar aquests càntics com un possible delicte d’odi.
