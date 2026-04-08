Bàsquet / Lliga Femenina Endesa
El Cadí la Seu guanya el seu partit contra l'Ensino (71-61), però també vencen la Penya i l’Araski
És el desè triomf per a les urgellenques, vital per seguir lluitant per eludir les places de descens
El Cadí la Seu va sumar una victòria cabdal contra l’Ensino (71-61) en la seva lluita per eludir el descens, firmant una sòlida actuació. Les urgellenques, però, hauran de seguir remant de valent arran dels triomfs de la Penya i l’Araski.
Les errades i les pèrdues van marcar els primers minuts d’un duel d’alta intensitat en què les gallegues començaven manant lleugerament. De fet, una cistella de Mata situava un 11-10 que va ser el preludi d’un col·lapse que atorgava una màxima renda de nou punts a les visitants (11-20, min.11). Llavors, Gervasini va desembussar l’atac urgellenc, igualant el matx de nou i anotant un triple molt important al final del segon període que col·locava per davant les de Pepe Vázquez (28-27).
A la represa, el Cadí va sortir amb més empenta que les adversàries, obrint una escletxa de set punts (44-37). La formació de Lugo va replicar gràcies a bones accions de Tate, Fequiere i Florez (44-44), però la irrupció estel·lar d’Aguilar, anotant 19 punts a la segona meitat, i el caràcter i decisió de Raventós, va ser clau. Un triple de Palma va firmar la sentència.
Fitxa tècnica
CADI LA SEU: Raventós 9, Palma 3, Aguilar 19, Niare, Ridard 13 -cinc inicial- Gervasini 15, Mata 8, Díaz, Morales 4, Hollinshed
DURÁN MAQUINARIA ENSINO: Tate 10, Haidara 5, Florez 13, Orsili, Giomi 9 -cinc inicial- Van Schaik 2, Bosch 3, Garfella, Fequiere 14, Hernández 5
ÀRBITRES: Checa, Franquesa i Garcia
PARCIALS: 11-15, 28-27, 49-48, 71-61
