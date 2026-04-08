Bàsquet / Lliga Femenina Endesa

El Cadí la Seu guanya el seu partit contra l'Ensino (71-61), però també vencen la Penya i l’Araski

És el desè triomf per a les urgellenques, vital per seguir lluitant per eludir les places de descens

Regina Aguilar va firmar una excel·lent segona meitat amb 19 punts

Regina Aguilar va firmar una excel·lent segona meitat amb 19 punts / Arxiu/Agustí Peña

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Cadí la Seu va sumar una victòria cabdal contra l’Ensino (71-61) en la seva lluita per eludir el descens, firmant una sòlida actuació. Les urgellenques, però, hauran de seguir remant de valent arran dels triomfs de la Penya i l’Araski.

Les errades i les pèrdues van marcar els primers minuts d’un duel d’alta intensitat en què les gallegues començaven manant lleugerament. De fet, una cistella de Mata situava un 11-10 que va ser el preludi d’un col·lapse que atorgava una màxima renda de nou punts a les visitants (11-20, min.11). Llavors, Gervasini va desembussar l’atac urgellenc, igualant el matx de nou i anotant un triple molt important al final del segon període que col·locava per davant les de Pepe Vázquez (28-27).

A la represa, el Cadí va sortir amb més empenta que les adversàries, obrint una escletxa de set punts (44-37). La formació de Lugo va replicar gràcies a bones accions de Tate, Fequiere i Florez (44-44), però la irrupció estel·lar d’Aguilar, anotant 19 punts a la segona meitat, i el caràcter i decisió de Raventós, va ser clau. Un triple de Palma va firmar la sentència.

Fitxa tècnica

CADI LA SEU: Raventós 9, Palma 3, Aguilar 19, Niare, Ridard 13 -cinc inicial- Gervasini 15, Mata 8, Díaz, Morales 4, Hollinshed

DURÁN MAQUINARIA ENSINO: Tate 10, Haidara 5, Florez 13, Orsili, Giomi 9 -cinc inicial- Van Schaik 2, Bosch 3, Garfella, Fequiere 14, Hernández 5

ÀRBITRES: Checa, Franquesa i Garcia

PARCIALS: 11-15, 28-27, 49-48, 71-61

Una expulsió deixa el Barça tocat, però no enfonsat del tot, en els quarts de final de la Lliga de Campions contra l'Atlètic de Madrid (0-2)

Una expulsió deixa el Barça tocat, però no enfonsat del tot, en els quarts de final de la Lliga de Campions contra l'Atlètic de Madrid (0-2)

El Cadí la Seu guanya el seu partit contra l'Ensino (71-61), però també vencen la Penya i l'Araski

El Cadí la Seu guanya el seu partit contra l'Ensino (71-61), però també vencen la Penya i l’Araski

Necrològiques del 9 d'abril del 2026

Necrològiques del 9 d'abril del 2026

David Fernàndez denuncia a Manresa que els desnonaments s'han convertit en pandèmia

David Fernàndez denuncia a Manresa que els desnonaments s’han convertit en pandèmia

Empar Moliner presenta aquest dijous a la Parcir "Instruccions per viure sense ella"

Empar Moliner presenta aquest dijous a la Parcir "Instruccions per viure sense ella"

Ensurt per un incendi en un solar al Barri Antic de Manresa

Ensurt per un incendi en un solar al Barri Antic de Manresa

BARK Air, l'aerolínia on el gos mana: vols de luxe perquè les mascotes viatgin fora de la bodega

BARK Air, l’aerolínia on el gos mana: vols de luxe perquè les mascotes viatgin fora de la bodega

Rosalía corona la millor tapa de la gastronomia espanyola: "Ni s'ho ha pensat"

Rosalía corona la millor tapa de la gastronomia espanyola: "Ni s'ho ha pensat"
