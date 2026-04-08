La corredora Núria Picas fa una conferència motivacional dijous a Sant Fruitós, organitzada per Nat's
La xerrada, en la modalitat de taquilla inversa, té el títol d'"Ara o mai" i fa un recorregut per la trajectòria esportiva i vital de l'atleta.
Regió7
El teatre del Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acull aquest dijous, a partir de les set de la tarda, i organitzat per Nat's , una conferència a càrrec de la corredora de muntanya Núria Picas. Du el títol d'"Ara o mai" i s'ofereix en la modalitat de taquilla inversa amb inscripció prèvia a la pàgina web del gimnàs. Tot el que es recapti anirà destinat a un projecte d'Althaia de recerca vinculat a l'activitat física i el càncer.
La conferència de Núria Picas serà conduïda pel cap de l'edició digital de Regió7, Pau Brunet, i pretén ser inspiradora. L'esportista compartirà la seva trajectòria, tant competitiva, com vital, posant el focus en valors com l'esforç, la perseverança, el treball en equip i l'empoderament femení. Tot seguit, hi haurà un col·loqui amb un torn de preguntes.
A més, a la xerrada també hi serà Mariona Fígols, oncòloga d'Althaia, que parlarà del projecte que estan duent a terme i al qual anirà la recapció. La taquilla inversa és la modalitat a partir de la qual l'espectador, un cop hagi assistit a l'esdeveniment, paga la quantitat que consideri justa pel que ha vist.
