Gimnàstica artística
Laia Font, de Gironella, recorda els moments durs de la seva lesió després de les medalles guanyades a la Copa del Món
La gimnasta del Club Egiba, de 19 anys, va tenir una lesió de menisc el 2024, que la va apartar del somni olímpic de París, però ha tornat més forta que mai a la competició
La gimnasta de Gironella i del Club Egiba Laia Font és notícia aquests dies per les tres medalles obtingudes en proves de la Copa del Món. Al bronze en salt de fa unes setmanes a Antalya, hi ha afegit un or en aquesta mateixa especialitat i un altre bronze, ara en terra, al Caire.
Fa dos anys, però, les coses no anaven tan bé. Estava participant també en proves de la mateixa competició intentant sumar els punts necessaris per mantenir viva la flama de ser als Jocs Olímpics de París. Però a Baku, el menisc va dir prou i es va trencar. Va caldre una llarga època de recuperació per tornar a ser la mateixa, i aquests moments són els que recorda ara en el seu perfil d'Instagram.
Així, Laia Font al·ludeix a la cançó "Llença't", el que fa ella cada cop que actua, de Lax'n Busto. Recorda la frase "un llapis mai no dibuixa sense una mà" i dona valor a totes les hores de treball i, sobretot, a tota la gent que ha estat al seu costat en els mals moments.
Segons ella, "Com bé diu la cançó “un llapis mai no dibuixa sense una mà”, reflecteix molt bé aquest èxit. La medalla de diumenge va ser fruit de moltes hores de treball, dies bons, dies que ni jo mateixa m’aguantava, plors, rialles i mil històries que només saben aquells qui m’han acompanyat. Només puc agrair a totes aquelles persones que han estat allà per ajudar-me a aixecar quan ho veia tot fosc, també a aquelles que s’han anat incorporant al llarg del camí, però sobretot a qui no m’ha deixat mai caminar sola, perquè per molt que sortís jo a fer aquells dos salts, sense vosaltres res d’això hauria estat possible".
Els dos salts són els que li van donar l'or al Caire diumenge. De fet, Laia Font ja va fer un bon any 2025, el del retorn, ajudant l'Egiba a tornar a guanyar la Lliga Iberdrola i el Campionat d'Espanya per equips. També va ser present a la final del concurs general dels Mundials de Jakarta.
Ara es troba en el millor moment de la seva carrera, amb la vista posada en les competicions d'enguany, en què destaca el Mundial de Rotterdam a l'octubre. De moment, començarà amb una altra prova de la Copa del Món, aquesta setmana mateix a Osijek (Croàcia). I a l'horitzó, els Jocs de Los Angeles, el 2028. Però en el record, tothom qui ha tingut i continua tenint al costat.
