Atletisme
L'Avinent Manresa organitzarà la reunió inicial de Primera Divisió masculina, el proper 25 d'abril
L'anomenada Lliga Joma de la segona categoria estatal tindrà una competició a l'Estadi d'Atletisme del Congost el mateix dia que el femení competeix a Divisió d'Honor a L'Hospitalet
L'Estadi d'Atletisme del Congost serà l'escenari d'una de les primeres jornades de la Lliga Joma de Primera Divisió masculina, la segona categoria estatal de l'atletisme, el proper 25 d'abril. La instal·lació bagenca acollirà les primeres evolucions dels integrants de l'Avinent Manresa, que la temporada passada van assolir la permanència a la categoria i que, enguany, parteixen amb la mateixa intenció.
En aquesta reunió inicial, els manresans es veuran les cares amb Lo Esport de Menorca, el Super Amara Bat guipuscoà i l'Hiru Herri navarrès. La intenció és sumar els màxims punts possibles, entre el 4, de primer classificat, l'1, del darrer, de cara a la segona de les reunions, que es farà el maig, i a posicionar-se de cara a la fase d'ascens o de permanència, que tindrà lloc el juny.
El mateix dia tindrà lloc la tornada de l'equip femení de l'Avinent Manresa a la Divisió d'Honor, la Lliga Iberdrola. Després de l'extraordinari ascens de l'any passat, la formació torna a estar entre les millors novament amb la permanència com a gran objectiu.
Aquest debut tindrà lloc a l'Hospitalet de Llobregat, a la mateixa hora que els nois, i enfrontarà les manresanes amb les amfitriones, l'Hospitalet Atletisme, el Playas de Castelló i el Grupoempleo Pamplona.
