Gimnàstica
Robert Vilarasau ja és a Portugal per disputar el Campionat d’Europa de Gimnàstica en Trampolí
El gimnasta artesenc de l'Egiba afronta aquest dijous les classificatòries
El gimnasta artesenc de l’Egiba Robert Vilarasau ja és a Portimao, Portugal, per afrontar aquest dijous a les 16:25 h les classificatòries del Campionat d’Europa de Gimnàstica en Trampolí. Un torneig que aglutina l’elit d’aquesta disciplina i que enguany arriba a la trentena edició.
La delegació espanyola, dirigida per Guillem Villa i Teresa Ginés, s’ha desplaçat a la localitat de l’Algarve portuguès amb un total de 30 gimnastes i l’objectiu d’aconseguir una medalla.
En categoria masculina, repeteixen amb l’absolut Robert Vilarasau (sisè en el passat europeu de 2024), Jorge Martín (cinquè del món) i David Vega (olímpic a París 2024). L’equip el completa Daniel C.Villavicencio, que ha fet el salt des de categories inferiors amb energia.
En l’apartat femení, lidera l’expedició Noemí Romero, bronze en el passat europeu i olímpica a París 2024. L’acompanyen Erica Sanz, Gloria Verdejo i la jove madrilenya Cintia Poyatos, que també escala a l’equip absolut. Les dues grans absències són Melania Rodríguez, que va acabar lesionada en l’última cita de la Copa del Món a Alkmaar, i Loreto Tuñón, bronze en el doble mini-tramp d’Alkmaar.
El campionat comptarà amb la presència de 29 països, dos d’ells sota bandera neutral, separant els gimnastes bielorrussos dels russos. El portugués Pedro Ferreira és l’actual campió d’Europa en categoria masculina, mentre que en l’apartat femení ho és la campiona olímpica Bryony Page. El campió olímpic Ivan Litvinovich arriba com el gran favorit per fer-se amb l’or.
Robert Vilarasau ha estat un dels gimnastes escollits per Guillem Villa per participar en trampolí després de proves de control en els mesos previs.
En l’última de les cites, el gimnasta artesenc i l’equip estatal van acabar vuitens en la final per formacions del Mundial de trampolí a Pamplona que es va disputar el novembre passat. Cap dels tres participants va poder acabar el seu exercici i l’equip només va sumar tres punts.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”