Carolina Marín, campiona olímpica de bàdminton: "Continuar jugant hauria implicat arriscar la vida i no feia cap falta"
Tres lesions de genoll molt greus han sigut decisives per a aquesta llegenda de l’esport espanyol a l’hora de posar punt final a la seva carrera esportiva
David Rubio
Divuit anys després d’anar-se’n de casa quan tot just era una nena amb destinació a Madrid per arriscar-ho tot a favor d’un somni, Carolina Marín (Huelva, 1993) va anunciar fa 15 dies que es retirava. Queden enrere l’or dels Jocs Olímpics de Rio 2016, els tres títols i una plata mundials i els set campionats continentals, però també hi queden tres lesions molt greus (dues al genoll dret i una a l’esquerre) que l’han obligat a abandonar.
Remuntem-nos a la Carolina que vivia a Huelva. Com era aquella nena de 10 o 12 anys que començava a jugar al bàdminton?
Era molt divertida, molt carismàtica, molt afectuosa, molt familiar. ¡I molt competitiva!
La competitivitat ha sigut clau de la seva carrera, oi?
Sí. La competitivitat i també l’autoexigència. Són dues coses que m’han portat a ser el que soc.
Quan va entendre que podria ser molt bona en el bàdminton?
No sé dir un moment exacte, perquè t’enganyaria. Però jo no he tingut talent. No he sigut una asiàtica, que sembla que neixin amb la raqueta sota el braç. He hagut de treballar de valent i he hagut de desenvolupar-me molt per poder sentir-me competitiva.
Ha treballat més que ningú o, almenys, tant com la que més?
No sé si dir-te més que ningú, perquè no sé quant han treballat les altres, però sí que hi he deixat els genolls, el cos i la ment. He portat el cos més enllà del que jo mateixa pensava que era el meu límit.
Es penedeix d’alguna cosa?
No. Per descomptat que es podrien haver millorat algunes coses, però totes les decisions que he pres al llarg de la vida han tingut un perquè i un motiu al darrere.
El 2014 va ser el seu primer gran any. Va quedar campiona d’Europa i del món. I el 2015 va ser la primera vegada que va regnar a l’Àsia en el Mundial. La va sorprendre veure en què s’havia convertit la següent vegada que va visitar aquell continent després de ser campiona del món?
El que em va sorprendre més va ser una de les primeres vegades que vaig anar a l’Àsia. La gent no sabia qui era Carolina Marín, però sabien que cridava, que era una cosa que els impressionava. Un dels països que em va impressionar més va ser Indonèsia, perquè l’afició és espectacular: són com els ultres del bàdminton. Una de les coses boniques és que la gent m’animava i em tenia afecte perquè era l’única europea que podia fer una mica de competència a les asiàtiques.
La cita clau de la seva carrera són els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Va anar per l’or?
I tant. De fet, crec que vaig ser l’única esportista espanyola que en la roda de premsa vaig dir que havia anat als Jocs a guanyar l’or. Hi vaig anar amb la idea molt clara, sabent tot el que havia entrenat i com em sentia físicament i mentalment.
Després va guanyar dos ors europeus, un Mundial i tres dels pitjors anys de la seva vida, amb dues lesions greus i la mort.
Sí.
Com va portar la tristesa per la mort del pare i per haver hagut de tornar a Madrid?
Aquells anys van ser durs. També hi havia la covid pel mig. Sens dubte, els quatre mesos de pandèmia que vaig passar a l’hospital amb el pare no els deixo a ningú.
Després va guanyar una plata en un Mundial, va tornar a regnar a Europa i va arribar als Jocs de París, però va acabar sent colpidor.
Jo en diria moment cruel. No sé si és just o injust, o si és més o menys sort, però va ser cruel, perquè havia esperat vuit anys des de Rio, havent-me quedat a dos mesos dels Jocs de Tòquio quan em vaig trencar el genoll per segona vegada, tot i que les meves condicions no eren les millors per la pandèmia i per allò del pare. Vaig tenir sort que s’ajornessin, però després el genoll em va dir que ja n’hi havia prou. Va ser molt cruel esperar vuit anys i que se’m tornés a parar la vida de sobte a 11 punts de la final. Encara hi penso sovint i no trobo cap explicació del perquè aquell dia a París el genoll no va aguantar.
Li va fer l’efecte que havia jugat el seu últim partit?
Sí, per descomptat. Aquell dia em vaig adonar que havia arribat al final, perquè ho vaig veure tot molt negre. Vaig tenir clar que se m’havia acabat la carrera esportiva.
Es va tornar a rebel·lar, però, i es va fer operar ara fa dos mesos. Quan va entendre que s’havia acabat de veritat?
No fa pas gaire. He portat el cos al límit, més enllà del que pensava que em podia respondre.
Hauria pogut jugar aquest Europeu arriscant la salut?
De poder hauria pogut, però això implicava arriscar la vida i no n’hi havia cap necessitat, perquè tinc 32 anys i encara molta vida al davant. Quan els esportistes es retiren, d’una banda és una cosa bona i de l’altra no. En parlem com la nostra jubilació, però el bonic és que et jubilis als 65 anys, que ja no et queda tant marge de vida. Aquí no, aquí ens vam jubilar joves i encara tinc tota una vida al davant.
Posi un titular a aquest viatge.
Caram! Un titular... Jo et diria que ha sigut un viatge inoblidable i meravellós, en el qual ha estat sempre present la resiliència.
