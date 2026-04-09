Futbol sala
Un Covisa amb sis baixes queda eliminat de la Copa Catalunya a mans d'un Salou de categoria inferior (2-1)
Els manresans igualen momentàniament mitjançant Aaron, però no poden remuntar un gol a última hora del conjunt tarragoní
Regió7
El Covisa Manresa va quedar eliminat en els setzens de final de la Copa Catalunya a la pista d'un Salou CFS que, tot i jugar a Tercera Divisió, una categoria per sota dels bagencs, ja els havien eliminat en alguna altra ocasió en competicions com la Copa del Rei. L'equip de Jairo Molero va viatjar amb sis baixes, les de Jordi Sánchez, Bermusell, Checa, Uri Jo, Sergi i Asís, entre lesionats i jugadors que havien competit amb d'altres equips en aquest torneig.
A sobre, el Covisa no va arrencar gens bé, ja que als dos minuts un xut exterior de Víndez va inaugurar el marcador en sorprendre el porter Blasco. Amb aquest resultat hi va haver diverses alternatives fins que Aaron va empatar el partit a tres minuts per al descans. El resultat era el millor en una primera meitat poc intensa dels visitants i molt correcta de l'equip local.
La segona meitat va seguir la mateixa tendència, amb poca fluïdesa en el joc del Covisa, la qual cosa permetia el Salou amenaçar la porteria manresana. El partit es va haver d'aturar durant més de vint minuts per un problema físic del lleidatà i exjugador del Manresa FS Marc Nadal. Tot i que va haver de ser evacuat en ambulància, el seu estat és òptim.
L'aturada va anar bé al Manresa, que va disposar de diverses ocasions a peus d'Héctor Albadalejo, però el golejador no va estar encertat de cara a pals. I quan menys ho semblava, va arribar el segon gol local. Les presses finals no van ser bones i el Covisa, que haurà de recuperar jugadors per dissabte contra el Natació Sabadell, queda fora de la competició.
SALOU CFS: Algar, Aarón Lozano, Aragones, Alejandro i Diaz -equip inicial- Ferrandiz, Víndez, Litrera, Sergi, Haronda, Marc Nadal i Alcántara
COVISA MANRESA: Blasco, Ambròs, Santa, Mellado i David Lozano -equip inicial- Héctor Albadalejo, Llucià, Aaron, Pirri, Dídac, Comes i Cella
ÀRBITRES: Caubet i Rufas
GOLS: 1-0 Víndez min 2, 1-1 Aaron, 2-1 Harouda min 34
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”