Gimnàstica artística
Laia Font, de Gironella, queda fora de la final de salt a la prova de la Copa del Món de Croàcia per la nota d'execució
La gimnasta del Club Egiba obté la mateixa nota que la vuitena, la italiana Gava, però no serà en la lluita per les medalles per la pulcritud d'aquesta en els seus exercicis
La gimnasta del Club Egiba Laia Font ha quedat fora de la final de salt de la prova de la Copa del Món que es disputa a Osijek (Croàcia), tot i haver obtingut la mateixa nota que la vuitena, la italiana Benedetta Gava (13,366 punts). El primer criteri de desempat és la nota d'execució. Aquesta ha estat més alta en la transalpina en el seu segon salt, de 8,800 punts, pels 8,733 de la berguedana, que partia amb una dificultat més alta en aquest intent.
Així, doncs, Laia Font queda com a primera reserva i havent d'estar preparada per si hi ha cap indisposició en alguna adversària. Aquest era l'aparell en què diumenge va aconseguir la medalla d'or en una altra prova de la Copa del Món, la que es va disputar al Caire. Allà va guanyar amb una nota de 13,533 punts, que a Croàcia l'haurien situada quarta i amb els dos peus a la final. Les finalistes dissabte, a part de Gava seran l'alemanya Karina Schönmaier, l'austríaca Charlize Mörz, la canadenca Lia-Monica Fontaine, l'eslovena Teja Belak, la panamenya Hillary Heron, plata a Egipte, la grea Athanasia Mesiri i la britànica Ruby Stacey.
Laia Font s'ha quedat més lluny de la final d'asimètriques. Ha estat 32a, amb una nota d'11,566 punts, a gairebé un punt i mig dels 13 punts justos de la luxemburguesa Celeste Mordenti, qui ha marcat el límit de les vuit classificades. Font participarà aquest divendres en les classificatòries de barra d'equilibris i de terra. En aquest darrer aparell va ser bronze al Caire.
Pel que fa al manresà, també de l'Egiba, Thierno Diallo, ha participat en el cavall amb arcs, en què ha estat 39è, amb una nota de 13,033 punts, molt lluny del vuitè, l'irlandès James Hickey, que ha entrat a la final amb 14,200. Aquest divendres participarà en les paral·leles, en què va ser setè a la final del Caire, i també en la barra fixa.
