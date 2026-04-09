FC Barcelona
El polèmic penal de Pubill, no xiulat, sí que es va xiular en un altre partit de Champions
Les mans de l'ex del Nàstic a l’Spotify Camp Nou, tenen dos precedents: en un es va xiular penal i, en l’altre, l’àrbitre va interpretar que era “un error de nens” i no el va xiular
Emilio Pérez de Rozas
Ningú, ningú, al FC Barcelona protesta per la vermella, amb VAR inclòs, a Pau Cubarsí. Ningú. Ningú diu que aquella expulsió suposés la derrota. Ningú. El que sí que diu tothom (amb raó) i que fins i tot pot portar el club, ara presidit per Rafa Yuste, a presentar una protesta formal davant la UEFA, és que l’àrbitre romanès István Kovács, de 41 anys i dels més veterans i experts (en teoria), havia d’haver assenyalat penal —sense groga ni vermella, és cert— després de les mans del manresà Marc Pubill, al minut 54, amb 0-1 al marcador, quan el porter Juan Musso va treure de porteria, amb la pilota completament aturada, i la va cedir, ja en joc, al defensor matalasser, que, tranquil·lament, com qui no vol la cosa, la va agafar amb la mà i va tornar a treure des de l’àrea petita. Penal d’escàndol. I punt. Sense buscar cap explicació. Veurem què diu Miguel Ángel Gil Marín, el propietari de l’Atlètic, que acostuma a fer comunicats contra els àrbitres.
Després sí, va aparèixer el ‘Cholo’ Simeone, tècnic de l’Atlètic, i va dir, amb tota la calma del món, fent-se el despistat, que “l’àrbitre va interpretar el que tots, sentit comú, que Musso no estava traient de porteria”. Perdó, sentit comú és que sí que va treure de porteria i que era penal.
Minuts després, va aparèixer el seu fill, Giuliano, gran futbolista, i va argumentar, gairebé confonent-se, havent-li de recordar la jugada els periodistes amb el mòbil, que “nosaltres, fixin-se, no traiem mai de porteria amb el nostre porter, sempre ho fa un defensor”. D’acord, amic, pot ser cert, però aquesta vegada sí que va treure de porteria Musso. Ho diu el reglament: pilota quieta, aturada, i el porter la xuta, doncs pilota en joc.
I, finalment, van fer sortir Musso perquè digués, encara pitjor, que “es tracta d’una jugada insignificant”. Insignificant!, potser, però hauria significat l’1-1 per al Barça i un partit nou. “Es nota molt que la pilota no estava en joc”. Com?, perdó, com va assenyalar ahir Uxío Camaño, àrbitre i comentarista arbitral de Gol TV: “Pilota aturada a l’àrea petita, xutada clarament pel porter = està en joc; si la pares amb les mans = penal. Ho sento”.
I aquesta és la història. “Es tracta d’un error tècnic gegant”, afirma Iturralde González, exàrbitre i comentarista de la SER i AS. “Penal claríssim. I després diuen que els àrbitres espanyols… això és un escàndol! És un error tan, tan gran de caràcter tècnic. És dels errors més grans que he vist en molt de temps. L’hauria d’haver avisat el VAR”.
El popular Mateu Lahoz va entendre que Kovács no xiulés penal, però la seva explicació a Movistar+ va ser tan lamentable que es va contradir mentre donava suport a la decisió del col·legiat del Barça-Atlètic (0-2). “A nivell reglamentari, amb la pilota en moviment, el defensor no interpreta bé l’acció i l’atura amb la mà dins de l’àrea. Tot i que reglamentàriament es podria assenyalar penal. En aquests nivells, se sol considerar una acció natural, per la qual cosa entenc que no s’hagi xiulat”. Primer diu que és penal clar i després entén que no es xiuli.
L’escàndol és evident perquè la jugada no admet cap interpretació, ni amb el “sentit comú” de Simeone, ni amb la tesi de “nosaltres sempre traiem amb un defensa” del seu fill i, encara menys, amb la tesi de “jugada insignificant” del porter Musso. Aquestes absurdes i puerils justificacions a una acció contrària al Barça només tenen un precedent, tan o més escandalós, que el que va passar ahir a l’Spotify Camp Nou.
Es va produir en el partit Arsenal-Bayern de Munic, de quarts de final de la Champions de 2024, quan l’àrbitre suec Glenn Nyberg va deixar sense assenyalar penal en una altra badada protagonitzada per David Raya i Gabriel Magalhães, jugadors del conjunt anglès. Raya va treure i Magalhães va agafar la pilota amb les mans per fer veure que treia ell. Nyberg va cridar el típic “segueixin, segueixin!”, mentre Jamal Musiala i Harry Kane reclamaven el penal lògic.
Dic que només té parangó en aquesta acció perquè el tècnic del Bayern, aleshores Thomas Tuchel, va posar el crit al cel, no només perquè Nyberg no assenyalés penal, sinó per l’explicació que li va donar el col·legiat en acabar el partit (2-2). “L’àrbitre no ha tingut el valor de xiular un penal que mereixíem en una situació, cert, una mica boja i incòmoda. Va dir als meus jugadors que havia estat, tal qual, un error de nens i que no xiularia un penal per això en un partit de quarts de final de la Champions. I què?, error de nens o d’adults, el cert és que els únics perjudicats vam ser nosaltres”.
Per contra, i aquest sí que és un precedent a tenir molt en compte, l’àrbitre alemany Tobias Stieler no va dubtar ni mig segon a assenyalar penal, en el Bruges-Aston Villa, de la quarta jornada de la fase prèvia de la Champions 2025, quan, en una acció idèntica a la d’ahir a l’Spotify Camp Nou, el popular porter argentí ‘Dibu’ Martínez treu de porteria, cedeix la pilota al seu company Tyrone Mings, aquest la recull amb les mans per recol·locar-la i tornar a treure, i Stieler assenyala immediatament el punt de penal. Perquè, com l’acció entre Musso i Pubill a l’Spotify Camp Nou, era penal, clar.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon