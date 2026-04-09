Trampolí
Robert Vilarasau, d'Artés, entra a les semifinals individuals i a la final per equips dels Campionats d'Europa de trampolí de Portimao
El gimnasta de l'Egiba és el millor dels representants de l'estat en les eliminatòries amb la divuitena posició dels 54 participants gràcies a un gran segon exercici
En la competició per equips, Espanya queda sisena dels vuit conjunts que lluitaran per les medalles
El gimnasta artesenc de l'Egiba Robert Vilarasau disputarà dissabte les semifinals individuals i també la final per equips dels Campionats d'Europa que se celebren a Portimao, al sud de Portugal. El bagenc ha acabat 18è en la fase de classificació, en què els 24 primers, comptant només un màxim de tres representants per estat, entraven a la penúltima ronda. A més, ha estat el millor dels representants de l'estat i l'equip ha entrat, amb la sisena millor nota, a la final, que també es diputarà dissabte, en aquesta ocasió a la tarda.
Vilasarau, que ja va ser bronze per conjunts en els europeus del 2024, s'ha basat en un gran segon exercici, amb una nota de 59,110 punts, per quedar 18è. En el primer tret 57,150 punts, un resultat amb el qual hauria entrat com a 23è dels 24. A les semifinals també hi seran els madrilenys Carlos Villavicencio, 25è total i 21è dels classificats, i Jorge Martín, 27è i 23è. Els bielorussos han dominat de la mà d'Ivan Litvinovitx, Stanislau Iaskevitx i Andrei Builou, primer, segon i quart. Tercer ha estat el portuguès Gabriel Albuquerque.
Per equips, Espanya ha entrat a la final amb 174,320 punts. L'han superada Bielorússia, Portugal, Rússia, França i Azerbaidjan i ha avançat Països Baixos i Alemanya, que també seran a la final.
