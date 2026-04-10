Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa vol segellar la permanència en la primera bola de partit
La formació que dirigeix Jairo Molero rep aquest dissabte al Pujolet el Club Natació Sabadell, tercer classificat
Per salvar-se, han de guanyar el seu partit i esperar que el Lleida perdi a Canet
Pol Vilà/Regió7
El Covisa Manresa intentarà aquest dissabte, a partir d’1/4 de 7 de la tarda al Pujolet, aprofitar la primera bola de partit que té per segellar la permanència rebent el Club Natació Sabadell. Per aconseguir-ho, encara no dependrà d’ells, ja que caldrà que guanyin el seu compromís i esperar que el Cerezo Futsal Lleida perdi al feu del Canet.
La formació dirigida per Jairo Molero arriba a la jornada en una setmana que ha estat complicada. D’una banda, les nombroses absències als entrenaments per lesions. De l’altra, la mala notícia de la derrota a Salou (2-1) en el partit de la Copa Catalunya, que els deixa fora del torneig.
Malgrat aquestes circumstàncies, el Covisa es vol aferrar a la bona dinàmica que acredita en les últimes jornades a la lliga, amb quatre triomfs consecutius contra el Palma Futsal, el Ye Faky, el Nunsys El Pilari l’Hospitalet Bellsport. Actualment, són onzens a la classificació amb trenta punts.
Al davant tindran una Sabadell que ocupa el tercer lloc amb cinquanta punts, en posicions de play-off. Es tracta d’un equip que ha firmat els mateixos gols que els manresans, 95, però n’ha encaixat molts menys: 74, pels 109 dels bagencs. El seu balanç a domicili és extraordinari, amb només dues derrotes, a Canet i Cocentaina davant el Ye Faky. De la resta de desplaçaments, n’ha empatat sis i n’ha guanyat cinc.
Per al partit, el Covisa recupera el concurs de Jordi Sánchez, però continuarà sense comptar amb Checa i Uri Jo. A més, hi ha jugdors tocats que hauran de jugar d’una manera o altre.
