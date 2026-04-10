Gimnàstica artística
Laia Font, de Gironella, no entra a la final de terra en la Copa del Món, a Croàcia, per 33 mil·lèsimes
La gimnasta de l'Egiba i el seu company Thierno Diallo tampoc no podran lluitar per les medalles en barra d'equilibris i paral·leles, respectivament
La gironellenca Laia Font tampoc no ha pogut entrar a la final de terra de la prova de la Copa del Món d'Osijek (Croàcia) i també per un marge minúscul. Si dijous no entrava en la de salt, tot i haver fet la mateixa nota que la vuitena classificada, aquest cop han estat 33 mil·lèsimes les que l'han apartada de l'èxit. Ha quedat desena, amb 12,400 punts pels 12,433 de la vuitena, l'alemanya Karina Schönmaker. Passa com a segona reserva a la final, ja que la brasilera Julia Soares, que ha assolit la mateixa nota que ella, l'ha superada en l'execució.
Font, que ha encadenat dues setmanes d'alta activitat i viatges entre les proves del Caire i aquesta, va ser bronze en terra dilluns passat a Egipte amb una nota de 12,900, mig punt més que als Balcans. És probable, per tant, que el cansament acumulat hagi fet aparició en aquestes actuacions. La millor nota en terra ha estat per a la canadenca Lia-Monica Fontaine, amb un 13,400.
Tampoc no ha anat millor la classificatòria de barra d'equilibris, en què ha quedat en la posició número 26 amb una nota de 12,066, a vuit dècimes de la posició de la russa Zlata Osokina, que ha estat vuitena amb un 12,866 i ha estat l'última que ha entrat en la lluita pel podi. Al Caire, Font havia quedat setena en aquest aparell. Tot i aquests resultats, ha seguit sumant punts de cara al rànquing de la temporada.
Per la seva banda, el manresà, també de l'Egiba, Thierno Diallo s'ha quedat lluny d'entrar a la final de paral·leles a Osijek. Ha estat 29è amb un 12,033. a 1,8 punts del vuitè, el colombià Jorman Álvarez. També estava previst que participés en la barra fixa, però no ho ha fet.
