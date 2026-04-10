Lewandowski s’ofereix al Milan com a agent lliure, segons ‘La Gazzetta dello Sport’
«Que el jugador s’està proposant al club milanista és quedar curt», assegura el diari italià
Albert Guasch
‘La Gazzetta dello Sport’ mostra a tota portada Robert Lewandowski. Per què? Segons el prestigiós rotatiu italià, el davanter polonès s’ha ofert a l’AC Milan per incorporar-se a les seves files aquest estiu com a agent lliure, una vegada conclòs el contracte amb el FC Barcelona.
El davanter de 37 anys arribaria a l’entitat italiana sense cap cost. «El salari continua sent alt, però els rossoneri faran els seus càlculs», apunta ‘La Gazzetta dello Sport’. I no és l’únic club interessat. També la Juventus de Torí monitoritza la situació de Lewandowski, que buscaria ingressar en un altre ‘gran’ d’Europa abans de donar per conclosa la seva carrera. Pini Zahavi, el seu agent, s’està movent a fons per la Sèrie A, per la qual cosa sembla.
La Gazzetta dello Sport, que sol filar prim, que l’expressió que el jugador s’està oferint al club milanista «és quedar curt». El seu desig d’incorporar-se al club de San Siro és molt ferma. I el Milan ho està considerant seriosament. «El Milan, que aspira a un ressorgiment internacional, torna a ser un d’aquests clubs: per això Robert ha decidit fer un pas endavant», publica el diari esportiu.
El Milan considera la idea de la seva incorporació perquè travessa una crisi d’efectivitat molt important. A l’equip li costa marcar gols a l’equip que ara entrena Massimiliano Allegri, tercer a la Sèrie A, a nou punts del líder, l’Inter.
Bons registres
Amb 12 gols aquesta temporada a la Lliga, el polonès supera els registres actuals de davanters del Milà com Rafael Leão (9) i Christian Pulisic (8), els que travessen una notable sequera golejadora en aquest inici del 2026. Com a competència en atac tindria també Christopher Nkunku i Niclas Fullkrug.
El conjunt italià no tem sumar futbolistes veterans. L’exemple més evident és el croat Luka Modric, que després d’acomiadar-se del Reial Madrid s’ha convertit en una peça fonamental de l’esquema titular. Només s’ha absentat en un partit de la Sèrie A.
