Rugby/Segona Catalana
El Manresa Rugby Club disputa aquest dissabte les semifinals del play-off d’ascens davant el Rinyoles RC
L'equip bagenc, que ha finalitzar segon la fase regular de Segona Catalana, juga al camp del Congost a les 5 de la tarda
Regió7
El Manresa Rugby Club disputarà aquest dissabte al camp del Congost, a les 5 de la tarda, el partit de semifinals del play-off de la Segona Catalana davant el Rinyoles RC. En cas de triomf, accedirien a la final.
L’equip bagenc arriba a la cita després de tancar la fase regular en segona posició, fet que li permet jugar aquesta eliminatòria a casa. Han sumat un total de 39 punts, tres més que els seus adversaris. Ambdós conjunts, però, han acabat amb el mateix balanç: vuit victòries i quatre derrotes, essent l’única diferència el nombre més gran de punts de bonus que han obtingut els manresans. Per tant, es preveu un duel exigent, ja que els oponents de Ripoll i Banyoles han completat un tram final de temporada molt sòlid, arribant al play-off en un bon moment de forma.
En els dos duels directes de fase regular, hi ha hagut un vencedor de cada. A la jornada cinc es van veure les cares per primera vegada a Ripoll, i el partit se’l va endur el Manresa RC per 17-35. Per contra, el Rinyoles RC es va imposar per 21-40 al Congost en el matx corresponent a la jornada dotze.
