Marc Bernal es prepara per a la remuntada
El jugador del FC Barcelona evoluciona bé de la seva lesió al turmell i podria estar recuperat per al partit contra l’Atlètic de Madrid
Jordi Gil
Marc Bernal va patir una lleu lesió al turmell dissabte passat contra l’Atlètic de Madrid al Metropolitano. Un esquinç que es va estimar amb un temps de baixa d’uns deu dies. Una previsió que està a punt de complir-se i que, com a mínim, li permetria entrar a la convocatòria davant del conjunt madrileny.
Bernal està sotmès a una recuperació exprés, donada la importància de comptar amb el màxim nombre d’efectius de cara al tram final de la temporada. El jugador ha fet treball de fisioteràpia i específic individual, sense formar encara part del grup, que ha completat l’última sessió aquest divendres abans del derbi.
El de Berga es prepara amb la intenció d’estar, com a mínim, a la convocatòria per al duel contra els matalassers de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. No com a titular, però podria tenir minuts en cas que Flick el necessiti, a l’espera de veure com arriben al Metropolitano Pedri i De Jong, que van entrenar amb el grup però que, sobretot el neerlandès, no estarà per disputar els 90 minuts.
I és que el mig del camp del Barça ha anat molt just aquestes darreres setmanes, si bé el retorn de Gavi ha estat una gran notícia. L’andalús va haver de jugar de pivot a la segona part contra l’Atlètic de Madrid i se’l va veure a bon ritme, tot i que tampoc se’l pot carregar de partits després de més de cinc mesos d’inactivitat.
Eric, de central
La baixa de Cubarsí per sanció per al Metropolitano és un cop sensible, ja que obligarà Eric Garcia a retardar la seva posició i situar-se com a central al costat de Gerard Martín. El lloc de pivot quedarà a l’aire, tret que Flick opti per donar la titularitat a Frenkie si veu bé el neerlandès en els minuts que hauria de tenir contra l’Espanyol.
Davant de tants problemes al mig del camp, el retorn de Bernal seria una benedicció si es confirma. El turmell és una articulació que es pot forçar més que altres i, de moment, les seves sensacions són positives. Encara queda temps fins dimarts i camí perquè el de Berga pugui entrar a la llista de futbolistes que intentaran la gesta al Metropolitano.
