Marc Bernal es prepara per a la remuntada

El jugador del FC Barcelona evoluciona bé de la seva lesió al turmell i podria estar recuperat per al partit contra l’Atlètic de Madrid

Marc Bernal. / Sport

Jordi Gil

Marc Bernal va patir una lleu lesió al turmell dissabte passat contra l’Atlètic de Madrid al Metropolitano. Un esquinç que es va estimar amb un temps de baixa d’uns deu dies. Una previsió que està a punt de complir-se i que, com a mínim, li permetria entrar a la convocatòria davant del conjunt madrileny.

Bernal està sotmès a una recuperació exprés, donada la importància de comptar amb el màxim nombre d’efectius de cara al tram final de la temporada. El jugador ha fet treball de fisioteràpia i específic individual, sense formar encara part del grup, que ha completat l’última sessió aquest divendres abans del derbi.

El de Berga es prepara amb la intenció d’estar, com a mínim, a la convocatòria per al duel contra els matalassers de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. No com a titular, però podria tenir minuts en cas que Flick el necessiti, a l’espera de veure com arriben al Metropolitano Pedri i De Jong, que van entrenar amb el grup però que, sobretot el neerlandès, no estarà per disputar els 90 minuts.

I és que el mig del camp del Barça ha anat molt just aquestes darreres setmanes, si bé el retorn de Gavi ha estat una gran notícia. L’andalús va haver de jugar de pivot a la segona part contra l’Atlètic de Madrid i se’l va veure a bon ritme, tot i que tampoc se’l pot carregar de partits després de més de cinc mesos d’inactivitat.

Eric, de central

La baixa de Cubarsí per sanció per al Metropolitano és un cop sensible, ja que obligarà Eric Garcia a retardar la seva posició i situar-se com a central al costat de Gerard Martín. El lloc de pivot quedarà a l’aire, tret que Flick opti per donar la titularitat a Frenkie si veu bé el neerlandès en els minuts que hauria de tenir contra l’Espanyol.

Notícies relacionades

Davant de tants problemes al mig del camp, el retorn de Bernal seria una benedicció si es confirma. El turmell és una articulació que es pot forçar més que altres i, de moment, les seves sensacions són positives. Encara queda temps fins dimarts i camí perquè el de Berga pugui entrar a la llista de futbolistes que intentaran la gesta al Metropolitano.

  1. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  2. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  3. Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
  4. Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
  5. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
  6. El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
  7. Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
  8. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”

Un estudi de la UVic-UCC destaca que les pluges del 2025 han millorat la qualitat ecològica dels rius d'Osona i Lluçanès

Un estudi de la UVic-UCC destaca que les pluges del 2025 han millorat la qualitat ecològica dels rius d'Osona i Lluçanès

L’ICS forma el personal de pediatria en perspectiva de gènere i detecció de violència sexual i masclista

L’ICS forma el personal de pediatria en perspectiva de gènere i detecció de violència sexual i masclista

Sis de cada 10 dependents reben prestacions per ser atesos a casa seva

Sis de cada 10 dependents reben prestacions per ser atesos a casa seva

Multimèdia | Objectiu boscos madurs: ¿conservació o gestió?

Multimèdia | Objectiu boscos madurs: ¿conservació o gestió?

El pop-up oficial del grup coreà Blackpink arriba a Barcelona: articles exclusius en aquesta zona de la ciutat

MAPA | Catalunya identifica les millors zones per talar arbres i disposar de més aigua: de les capçaleres del Ter al Besòs i el Llobregat

MAPA | Catalunya identifica les millors zones per talar arbres i disposar de més aigua: de les capçaleres del Ter al Besòs i el Llobregat

Més de 5.500 estudiants faran aquest dissabte la prova d’aptitud per accedir a graus d’Educació a Catalunya

Més de 5.500 estudiants faran aquest dissabte la prova d’aptitud per accedir a graus d’Educació a Catalunya

Tres de cada quatre adolescents han viscut una relació afectivosexual perjudicial

Tres de cada quatre adolescents han viscut una relació afectivosexual perjudicial
