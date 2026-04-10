Núria Picas omple el Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages amb la conferència solidària “Ara o mai” per a la investigació contra el càncer

La ultrafondista manresana va fer un recorregut per la seva trajectòria esportiva, compartint experiències d'èxit i moments difícils

La ultrafondista Núria Picas, aquest dijous a Sant Fruitós en la seva conferència solidària / Ajuntament de Sant Fruitós

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages es va omplir aquest dijous per escoltar la ultrafondista Núria Picas en la seva conferència motivacional “Ara o mai”, un acte solidari destinat a recaptar fons per a la investigació contra el càncer.

Durant la seva intervenció, Picas va fer un recorregut per la seva trajectòria esportiva, des dels inicis amb la cursa de Cavalls del Vent fins a l’actual Ultra Pirineu. Va compartir experiències d’èxit, però també moments difícils, com la lesió de l’astragal, explicant com afronta els entrenaments, l’alimentació i el treball mental necessari per competir al màxim nivell. També va tenir un record emotiu per a Emma Roca, traspassada a causa d’un càncer. La seva retirada a l’Ultra Trail del Mont Blanc el 2015 va ser un cop dur, però, tal com va destacar, li va aportar grans aprenentatges que la van portar a treure’s l’espina i guanyar la prova l’any 2017.

L’acte va estar obert per l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, que va donar pas a l’oncòloga Mariona Fígols. La doctora va posar en valor la importància de l’activitat física abans, durant i després de la malaltia. La presentació va anar a càrrec del periodista Pau Brunet, responsable de l'àrea digital de Regió7.

La cloenda va estar protagonitzada per Sergi Canal, fill d’Albert Canal, exnedador i jugador olímpic de waterpolo, i ànima del gimnàs Nat’s, que va morir el gener de 2025. Canal va voler agrair la solidaritat dels assistents i les donacions destinades a la lluita contra el càncer.

Tota la recaptació de les entrades es destinarà íntegrament a la investigació contra el càncer. Les persones interessades encara poden fer donatius al gimnàs Nat’s o a través de Bizum al número 648 10 24 23 amb el concepte “Donatiu 9 d’abril”.

Aquesta iniciativa va ser impulsada per Nat’s, el programa de Mecenatge d’Althaia i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

  1. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  2. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  3. Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
  4. Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
  5. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
  6. El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
  7. Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
  8. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”

Olesa celebra el Dia Mundial de l’Activitat Física i la Salut amb una jornada plena d’esport i hàbits saludables

Olesa celebra el Dia Mundial de l’Activitat Física i la Salut amb una jornada plena d’esport i hàbits saludables

Laia Font no entra a la final de terra en la Copa del Món per 33 mil·lèsimes

Laia Font no entra a la final de terra en la Copa del Món per 33 mil·lèsimes

Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa

Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa

Núria Picas fa el ple a Sant Fruitós amb la conferència solidària “Ara o mai” per a la investigació contra el càncer

Núria Picas fa el ple a Sant Fruitós amb la conferència solidària “Ara o mai” per a la investigació contra el càncer

Esparreguera motiva l’activitat física amb una nova edició de la Setmana de l’Esport

Esparreguera motiva l’activitat física amb una nova edició de la Setmana de l’Esport

La sarna no és per mala higiene: els metges alerten d’un repunt de casos a Catalunya

La sarna no és per mala higiene: els metges alerten d’un repunt de casos a Catalunya

Sobreviure al ‘baby clash’, la potencial crisi de parella que desencadena el naixement d’un fill

Sobreviure al ‘baby clash’, la potencial crisi de parella que desencadena el naixement d’un fill

El periodista de Regió7 Miquel Spa guanya un premi europeu per un reportatge sobre el català a l'Alta Cerdanya

El periodista de Regió7 Miquel Spa guanya un premi europeu per un reportatge sobre el català a l'Alta Cerdanya
