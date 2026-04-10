Núria Picas omple el Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages amb la conferència solidària “Ara o mai” per a la investigació contra el càncer
La ultrafondista manresana va fer un recorregut per la seva trajectòria esportiva, compartint experiències d'èxit i moments difícils
Regió7
El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages es va omplir aquest dijous per escoltar la ultrafondista Núria Picas en la seva conferència motivacional “Ara o mai”, un acte solidari destinat a recaptar fons per a la investigació contra el càncer.
Durant la seva intervenció, Picas va fer un recorregut per la seva trajectòria esportiva, des dels inicis amb la cursa de Cavalls del Vent fins a l’actual Ultra Pirineu. Va compartir experiències d’èxit, però també moments difícils, com la lesió de l’astragal, explicant com afronta els entrenaments, l’alimentació i el treball mental necessari per competir al màxim nivell. També va tenir un record emotiu per a Emma Roca, traspassada a causa d’un càncer. La seva retirada a l’Ultra Trail del Mont Blanc el 2015 va ser un cop dur, però, tal com va destacar, li va aportar grans aprenentatges que la van portar a treure’s l’espina i guanyar la prova l’any 2017.
L’acte va estar obert per l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, que va donar pas a l’oncòloga Mariona Fígols. La doctora va posar en valor la importància de l’activitat física abans, durant i després de la malaltia. La presentació va anar a càrrec del periodista Pau Brunet, responsable de l'àrea digital de Regió7.
La cloenda va estar protagonitzada per Sergi Canal, fill d’Albert Canal, exnedador i jugador olímpic de waterpolo, i ànima del gimnàs Nat’s, que va morir el gener de 2025. Canal va voler agrair la solidaritat dels assistents i les donacions destinades a la lluita contra el càncer.
Tota la recaptació de les entrades es destinarà íntegrament a la investigació contra el càncer. Les persones interessades encara poden fer donatius al gimnàs Nat’s o a través de Bizum al número 648 10 24 23 amb el concepte “Donatiu 9 d’abril”.
Aquesta iniciativa va ser impulsada per Nat’s, el programa de Mecenatge d’Althaia i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
