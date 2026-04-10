Puigcerdà acull des de diumenge al dia 18 la Divisió I del Mundial d'hoquei gel femení

La selecció estatal, amb quatre campiones de lliga i Copa del CG Puigcerdà, debuta el primer dia al vespre contra Països Baixos

El secretari d'Esports, el berguedà Abel Garcia, amb autoritats i jugadores, entre elles Paula Giménez, del CG Puigcerdà / Ajuntament de Puigcerdà

Jordi Agut

Puigcerdà ja respira mundial d'hoquei gel pels carrers. La capital cerdana acull entre aquest diumenge i el 18 d'abril el grup B de la Divisió I del Campionat del Món femení, un dels sis torneigs de categories inferiors organitzats en diferents seus que precedeixen el de màxim nivell, previst del 6 al 16 de novembre a Dinamarca.

Les seleccions que jugaran a Puigcerdà durant aquests dies són Espanya, Gran Bretanya, Països Baixos, Letònia, Kazakhstan i Corea del Sud. El primer partit començarà diumenge a la 1 del migdia i enfrontarà el combinat britànic contra el coreà al poliesportiu de Puigcerdà, on es disputaran tots els compromisos.

Espanya debutarà també diumenge contra la selecció neerlandesa a les vuit del vespre. L'equip que dirigeix Juan Bravo ocupa el lloc 25 del món a l'actualitat i té a la convocatòria dues jugadores del CG Puigcerdà, campió de lliga i de Copa, la portera Carolina Moreno i la jugadora de pista Carla Iglesias, a part de les cedides pel Barça Paula Giménez i Kiera O'Hare.

Després del duel contra Països Baixos, Espanya s'enfrontarà a la Gran Bretanya dilluns, a Kazakhstan, dimecres, a Letònia, divendres i a Corea del Sud, dissabte. Qui quedi primer, puja de categoria.

