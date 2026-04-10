Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Concentració a Sant JoanRegió7Futur pavelló del BaxiJaleo VillagePlusfresc ManresaConfessionari de RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Automobilisme

Quatre participants de casa nostra prenen part des d'aquest dissabte del Panda Raid, al Marroc

Entre els inscrits hi ha Maria Àngels Rial, fundadora i directora general d'Oli Migjorn i presidenta honorífica de Semen Cardona, acompanyada del seu nebot, Marc Rial

Maria Àngels Rial, el seu nebot Marc i el Panda amb què participaran / Oli Migjorn

Regió7

Manresa

Quatre participants de casa nostra han sortit aquest divendres, a les quatre de matinada, des del Berguedà en direcció al Port d'Algesires per participar a la 18a edició del Panda Raid. Es tracta d'un ral·li amateur de llarga distància i resistència, en què més de 300 equips decideixen desafiar la llei del sentit comú i llançar-se a una aventura old school a bord d'un vell Seat Panda. L'important no és guanyar, sinó arribar a la meta.

Entre els inscrits de casa nostra destaca la participació de Maria Àngels Rial Vila, fundadora i directora general de l'empresa Oli Migjorn, amb seu a prop de Valls de Torroella, i presidenta honorífica de l'empresa Semen Cardona. Ella serà la pilot del Panda amb el número 267. El seu nebot Marc Rial Fígols, mecànic de professió, coneixedor i participant en d'alters edicions del Panda Raid tanca l'equip com a copilot.

Notícies relacionades

El ral·li comença aquest dissabte, dia 11, al Marroc i dura fins al 18 d'abril, a través d'un recorregut de sis etapes que, en alguns casos, posen a prova les capacitats físiques i mentals dels equips, valors màxims d'un esforç mecànic i de companys que pretén deixar enrere durant uns dies l'enrenou de la civilització i la dependència de la tecnologia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Quatre participants de casa nostra prenen part des d'aquest dissabte del Panda Raid, al Marroc

La contracrònica del ple de Berga: Les moratòries us saluden

Documenten per primera vegada una 'guerra civil' entre ximpanzés amb morts i ferits

La Cambra de Comerç lliura els premis Cambra a la Fàbrica Nova per celebrar el seu 120è aniversari

L'avís de l'Agència Tributària per a la campanya de la Renda 2025: molt de compte amb ChatGPT

Hongria: les claus d'un sistema electoral 'trucat' per Orbán que pot fer-lo guanyar encara que perdi

Artés brinda pels 10 anys de la Fira de la Cervesa Artesana, que reunirà cinc productors

