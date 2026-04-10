Automobilisme
Quatre participants de casa nostra prenen part des d'aquest dissabte del Panda Raid, al Marroc
Entre els inscrits hi ha Maria Àngels Rial, fundadora i directora general d'Oli Migjorn i presidenta honorífica de Semen Cardona, acompanyada del seu nebot, Marc Rial
Regió7
Quatre participants de casa nostra han sortit aquest divendres, a les quatre de matinada, des del Berguedà en direcció al Port d'Algesires per participar a la 18a edició del Panda Raid. Es tracta d'un ral·li amateur de llarga distància i resistència, en què més de 300 equips decideixen desafiar la llei del sentit comú i llançar-se a una aventura old school a bord d'un vell Seat Panda. L'important no és guanyar, sinó arribar a la meta.
Entre els inscrits de casa nostra destaca la participació de Maria Àngels Rial Vila, fundadora i directora general de l'empresa Oli Migjorn, amb seu a prop de Valls de Torroella, i presidenta honorífica de l'empresa Semen Cardona. Ella serà la pilot del Panda amb el número 267. El seu nebot Marc Rial Fígols, mecànic de professió, coneixedor i participant en d'alters edicions del Panda Raid tanca l'equip com a copilot.
El ral·li comença aquest dissabte, dia 11, al Marroc i dura fins al 18 d'abril, a través d'un recorregut de sis etapes que, en alguns casos, posen a prova les capacitats físiques i mentals dels equips, valors màxims d'un esforç mecànic i de companys que pretén deixar enrere durant uns dies l'enrenou de la civilització i la dependència de la tecnologia.
