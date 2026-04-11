Futbol/Lliga EA Sports
El Barça pateix contra l'Espanyol, però deixa la lliga sentenciada (4-1)
Els blanc-i-blaus provoquen problemes al Camp Nou amb el 2-1 abans que els gols finals de Lamine i Rashford posin nou punts sobre el Reial Madrid amb 21 en joc
Hauria de ser tan bíblic el desastre que ningú no hi pensa. El Barça té nou punts d’avantatge sobre el Reial Madrid amb 21 en joc, i havent-lo de rebre al Camp Nou, després de vèncer l’Espanyol i aprofitar l’empat dels blancs de divendres contra el Girona.
Els blaugrana no han pogut fer rotar gaire gent per acabar de sentenciar un partit que l’Espanyol ha competit bé a la represa i que ha pogut empatar, sobretot amb una ocasió de Roberto davant de Joan García. Però Lamine ha sentenciat i ha arrencat una festa que no ha fet gaire gràcia al rival ciutadà.
El Barça s’ha pres seriosament el partit a la primera part i ha pressionat bé el rival que, tot i que ha sortit en un parell de pilotes llargues, no trobava la velocitat del seu davanter, Kike García. A més, els blaugrana trobaven una de les armes de la temporada: la pilota parada. Un Lamine que ja havia avisat envia un córner al segon pal, Dmitrovic xoca amb Omar i Ferran, al segon pal, s’avança a Araújo per anotar per primer cop des de final de gener.
Ha avisat Kike García, però el Barça duia la iniciativa i tenia totalment el control. Ha avisat Fermín amb un xut abans que Gavi, titular per primer cop des de la lesió, guanyés una pilota dividida, trobés Lamine i aquest enviés una passada amb l’exterior que Ferran ha tocat lleugerament per despistar el porter serbi i fer el segon.
Dolan ha avisat amb una centrada-xut que ha picat a la part superior del travesser, però el Barça encara hauria pogut fer el tercer en una falta directa de Lamine Yamal que ha anat a fora per poc i amb un doble xut al qual ha respost Dmitrovic amb dues grans intervencions.
Gol anul·lat i equilibri
A l’inici de la represa, el duel hauria pogut acabar liquidat, però el VAR ha invalidat el tercer gol de Ferran en un fora de joc d'Eric Garcia per una distància que ni els ninots de la repetició han sabut representar. L’Espanyol, que ara jugava amb dos davanters, ha pressionat millor i en una acció d’Edu Expósito, Kike García provoca un refús al mig de Cubarsí i Pol Lozano empalma un gran xut fora de l’abast de Joan García.
L’equip de Manolo González tenia el partit on volia, posant por al rival i provocant que no pogués fer descansar peces fonamentals. També és cert que el Barça ha tingut unes quantes bones ocasions, com un cop de cap de Fermín, una nova errada de Rashford davant del porter i un xut de Cancelo que ha parat Dmitrovic.
L’Espanyol, per la seva banda, amenaçava amb molts llançaments de cantonada que el Barça defensava bé, però ha pogut marcar en una entrada per la dreta de Pol Lozano que Roberto, com en el partit de la primera volta, no ha rematat a l’hora que xocava amb el seu excompany sallentí.
Els darrers minuts no deixaven res clar, però una passada de Casadó ha provocat que Dmitrovic no refusés bé davant de la pressió de Lamine, que s’ha endut la bola i ha sentenciat amb alegria a porteria buida. Amb l’Espanyol enrabiat i buscant targetes poc recomanables, com una d’Urko que l’impedirà jugar a Vallecas, Lamine ha trobat De Jong, que ha fet parar el temps a dins de l’àrea i ha enviat una centrada que Rashford, en la més complicada, ha convertit en un 4-1 que ha provocat l’èxtasi al Camp Nou.
