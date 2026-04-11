Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu s’enfonsa en el tercer quart a Estepona i es fica en problemes (90-66)
Les urgellenques reben un parcial de 34-8 i diumenge poden veure’s empatades pel penúltim classificat de la lliga
Un Cadí la Seu amb només tres canvis últims a la plantilla que es va traslladar a Estepona s'ha enfonsat en el tercer quart d’un partit que portava controlat i ha deixat passar una bona oportunitat per aconseguir un triomf que li hauria donat mitja salvació (90-66). Quan li falten dos partits per al final de la lliga regular, depèn del resultat de l’Araski diumenge a la difícil pista del Jairis per no veure’s empatat en la penúltima posició de la classificació. Tot després d’anar guanyant al descans, en un partit que semblava controlat, abans del desastre.
Perquè l’Estepona, que se salva en la seva primera temporada a l’elit, ja havia arrencat amb un parcial de 17-4 que el Cadí ha equilibrat de la mà de Raventós. Després, les jugadores de Pepe Vázquez han agafat la davantera i tot, amb un avantatge de set punts. Però en cap moment no han pogut aturar la parella de l’exterior Conner i de la pivot Koné. Entre totes dues han anotat 56 punts i han destrossat una formació que farà bé de vèncer el Gernika a casa la setmana vinent per no viure una tragèdia.
CAB ESTEPONA: Contell 15, Conner 30, Gretter 4, Lucía Rodríguez 12, Kone 26 -cinc inicial- Dongue, Muhate 3, Masia, Ortega, Atkinson i Ruiz
CADÍ LA SEU: Aguilar 7, Raventós 10, Palma, Ridard 11, Niare 13 -cinc inicial- Gervasini 12, Mata 8, Morales 5
ÀRBITRES: Hurtado, Martín i Del Val
PARCIALS: 17-14, 32-38, 66-46, 90-66
