Waterpolo | Segona Divisió
El CN Manresa cau per golejada amb el CN Metropole (10-15)
La falta d’encert de cara a porteria —vuit xuts al pal i més de mitja dotzena d’aturades del porter visitant— ha esgotat les opcions bagenques ben aviat
El CN Manresa ha caigut per golejada en la visita del cinquè classificat, el CN Metropole, a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella (10-15). La falta d’encert de cara a porteria —vuit xuts al pal i més de mitja dotzena d’aturades del porter visitant— han esgotat ben aviat les opcions bagenques de sumar algun punt de la dinovena jornada de la Segona Divisió.
L’inici no ha estat gens favorable per les ambicions manresanes. Els bagencs han encaixat en la primera possessió del partit i, tot i que han provat de reaccionar a la jugada següent amb un xut al pal, altra vegada els visitants han colpejat amb facilitat amb el 0 a 2 i el 0 a 3. Finalment, el Manresa ha estat capaç de contenir els atacs visitants i la diferència no ha crescut més en tot el primer parcial. Encara que podria haver marcat algun gol, un nou xut al pal i unes quantes aturades del porter visitant ho han evitat.
La tendència amb què ha acabat el primer parcial ha continuat a l’inici del segon. El Manresa ha tingut més pilota, ho ha provat amb arribades de tota mena i segurament també amb més ambició que el Metropole, però han estat els visitants qui han incrementat la diferència. N’han tingut prou amb unes quantes transicions ràpides per marcar quatre gols més i mantenir un marge considerable de cara la segona part (2-7). Hi ha tornat a contribuir un porter visitant en estat de gràcia que ha signat mitja dotzena més d’aturades i no ha permès que el Manresa se’ls acostés en el marcador.
Les poques opcions que li quedaven al Manresa per fer la remuntada s’han esgotat a l’inici del tercer parcial, quan els visitants han marcat dos gols més i han situat el 2 a 9. Era un marge més que considerable per afrontar els minuts finals sense patir, i molt havia de canviar tot plegat perquè els manresans s’emportessin alguna cosa positiva d’un enfrontament que ha acabat amb un resultat de 10 a 15.
El CN Manresa visitarà diumenge que ve la piscina del Santa Cruz de Tenerife Echeyde B, el tercer classificat del grup.
