Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa pateix una derrota dura amb el CN Sabadell i no es pot assegurar la salvació matemàtica (5-10)
Tot i la golejada amb què va acabar l’enfrontament, els bagencs no van abaixar els braços fins als darrers minuts
El Covisa Manresa va patir una derrota dura per 5 gols a 10 davant el Natació Sabadell i no es va poder garantir la salvació matemàtica. Tot i la golejada amb què va acabar l’enfrontament, els bagencs no es van rendir fins als darrers minuts.
Era d’esperar que, en un partit de vital importància per a tots dos, la intensitat fos altíssima. La victòria -sempre que el Lleida perdés a Canet-, assegurava al Covisa la permanència, i el Natació Sabadell, per la seva banda, necessitava els punts per seguir en places de play-off.
I van ser els visitants qui es van avançar primer amb un xut de falta inapel·lable per Cella. El gol no va canviar el plantejament inicial i la persecució mútua a tota la pista va seguir marcant la tònica del partit. Això va provocar un fotimer de pèrdues que van causar alguns disgustos. El primer, pel Sabadell, que va veure com una errada en la sortida va propiciar una transició molt ràpida que va acabar amb gol d’Héctor. A més, tot just dos minuts més tard, Bermusell va fer el 2 a 1. Però, aleshores li va tocar el rebre al Covisa i en tan sols un minut els visitants van capgirar el marcador.
A la segona part, novament les pèrdues en zona perillosa van provocar que, en un tancar i obrir d’ulls, es passés del 2 a 4 al 3 a 6. Si bé podia semblar que la diferència era prou alta per garantir la victòria visitant, dues dianes de Mellado i Héctor van mantenir viu l’objectiu de la remuntada fins als darrers minuts, quan el vuitè, el novè i el desè gol del Natació Sabadell la van fer impossible.
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- L’esgotament i la hiperconnexió digital alimenten el desig de jubilar-se: 'Tinc 54 anys i només penso a retirar-me
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre
- Laia Font, de Gironella, queda fora de la final de salt a la prova de la Copa del Món de Croàcia per la nota d'execució