Motociclisme
Josep Garcia, de Súria, s'imposa en la primera jornada de la prova inaugural del Mundial d'EnduroGP
El bagenc derrota el britànic Holcombe, que torna al Campionat del Món, i l'italià Verona, que debuta amb KTM aquesta temporada
El vigent campió del món, el surienc Josep Garcia (KTM) ha estat el millor en la primera jornada de la cita inaugural del Mundial d'enguany, que s'està disputant a la localitat de Custonaci, a Sicília. Garcia, campió del premi gros i d'Enduro1 els dos últims anys, ha guanyat per poc menys de sis segons de diferència respecte del britànic Steven Holcombe (Sherco), que torna a participar després d'un any de no ser-hi. El tercer lloc el podi ha correspost a l'italià Andrea Verona (KTM), a 30 segons. El transalpí debuta en aquesta prova amb la marca austríaca, la mateixa que Garcia.
Garcia ha arrencat fort el dia, amb tres triomfs parcials en els quatre primers sectors. Durant tot el dia hi ha hagut un marcatge entre tots dos, però finalment el bagenc ha gestionat la seva diferència i ha guanyat per un exigu marge, la qual cosa li permet sumar els primers vint punts del campionat.
El dia anterior, divendres, Garcia ja havia mostrat les seves credencials en imposar-se en el super test que se sol fer previ a totes les proves, amb només 72 centèsimes de diferència respecte del francès Antoine Magain, que en el debut de dissabte ha estat quart. Diumenge, segona prova del cap de setmana a Custonaci.
