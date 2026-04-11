Trampolí
Robert Vilarasau, d'Artés, queda fora de la final individual dels europeus a l'espera de la d'equips
El bagenc del Club Egiba és catorzè en unes semifinals en les quals només els vuit primers passaven ronda i aquest dissabte al vespre participarà en la prova per conjunts
L'artesenc Robert Vilarasau no s'ha pogut classificar per a la final individual dels Campionats d'Europa de trampolí que se celebren aquests dies a la ciutat portuguesa de Portimao. El gimnasta de l'Egiba ha estat catorzè i només els vuit primers entraven a la final, però encara li queda una bala, la de la final per equips, amb Espanya, aquest dissabte al vespre, a partir de les vuit, hora d'aquí.
En les semifinals, Vilarasau ha fet un exercici de 36,960 punts, lluny dels vuit primers per culpa d'un error que ha comès i que no li ha permès arribar fins al final. De fet, dijous havia obtingut una nota màxima de 59,110 punts que el va deixar en divuitena posició i que aquest dissabte l'haurien deixat onzè, també fora de la final.
No han corregut més sort els seus companys d'equip, tot i que el madrileny Carlos Villavicencio ha completat una gran actuació, sent desè, amb 59,470 punts i convertint-se en el segon reserva. Per la seva banda, el gimnasta de Leganés Jorge Martín ha estat dotzè, amb 58,090 punts.
El domini en les semifinals ha estat per als bielorussos Ivan Litvinovitx i Andrei Bilou, que han estat primer i segon. A la final també hi haurà dos portuguesos, Gabriel Albuquerque i Pedro Ferreira, dos russos, Kirill Kozlov i Maksim Didenko, l'azerbaidjanès Magsud Mahsudov i el francès Pierre Gouzou.
Vilarasau, Villavicencio i Martín hauran de participar en la final per equips d'aquest dissabte al vespre, en què Espanya va entrar amb la sisena millor nota, per darrere de Bielorússia [equip autoritzat neutral número 1], Portugal, Rússia [equip autoritzat neutral número 2], França i Azerbaidjan i per davant de Països Baixos i Alemanya.