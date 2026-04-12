Bàsquet / Super Copa Masculina
Un Artés delmat sotmet el Minguella i és més líder (70-67)
Els bagencs guanyen a la pròrroga i amplien a dos triomfs la diferència al capdavant de la lliga després que el Vilanova perdés davant l’Alpicat
El CB Artés va sumar aquest cap de setmana una d’aquelles victòries que valen doble. D’una banda, perquè va guanyar un rival directe de la part alta, l’AE Minguella-Pure Cuisine (70-67). A més, ho va fer amb lesions importants i assumint un sobreesforç. De l’altra, perquè el seu màxim perseguidor, La Parròquia-Olaria Esports-Samà Vilanova SAM, va patir una inesperada derrota a casa davant el cuer, el CB Alpicat.
En un duel dividit en dues fases oposades, els bagencs van ser superiors als badalonins al llarg de la primera meitat. Gràcies a una bona fluïdesa en atac, el control del rebot i la contenció dels principals focus dels visitants, l’Artés va aconseguir marxar al descans amb deu punts de diferència.
Però la pel·lícula va experimentar un gir de guió a la represa. La formació dirigida per Oriol Sensat va acusar més el desgast físic davant un Minguella que va introduir canvis defensius. Diverses errades locals en els últims instants van abocar el partit a la pròrroga. Semblava que els locals acabarien cedint davant uns forans més frescos. Però un Artés ple de coratge i superant les adversitats en forma de faltes tècniques, es va acabar imposant per mantenir un lideratge que ja es de dos partits de marge.
Fitxa tècnica
CB ARTÉS: Roqueta 7, Sakai 7, Guitart 16, Pujolreu 13, E.Mas 2 -cinc inicial- Oliinychenko, F.Mas 20, Cuñé, Soler, Portella 5, Ferrer, Orrit
AE MINGUELLA-PURE CUISINE: López 19, Rodríguez 3, Pérez 4, Carracedo 5, Ors 2 -cinc inicial- Balada 3, Manzano 2, Lorente 9, Rourera 9, Fernández 9, Barros 2
ÀRBITRE: Andrés i Salas
PARCIALS: 17-15, 40-30, 52-48, 60-60 (final de partit), 70-67 (pròrroga)
